Vyzkoušejte si, jakými barvami hraje váš hudební vkus na Spotify

Spousta lidí se ráda dělí s okolním světem o to, jakou hudbu ráda poslouchá a jaký má vkus. O této lidské vlastnosti ostatně svědčí to, jaké popularitě se těší nejrůznější výroční žebříčky a shrnutí na Spotify. Kromě sdílení vašich oblíbených skladeb a interpretů se ale se svými přáteli a blízkými můžete podělit také o to, jaké barevné paletě odpovídá váš hudební vkus na základě toho, co nejčastěji posloucháte v rámci hudební streamovací služby Spotify.

Možnost sestavení barevné palety vašeho hudebního vkusu není dílem tvůrců aplikace Spotify, ale má ji na svědomí vývojář jménem Israel Medina. Ten vytvořil jednoduchý, ale velmi zajímavý nástroj s názvem Spotify Palette. Jedná se o webovou aplikaci, v jejímž rozhraní se přihlásíte do vašeho Spotify účtu, a aplikace vám již sama od sebe vygeneruje vaši vlastní barevnou hudební paletu, a to i s popisem, díky kterému se vyznáte v tom, co která barva znamená. Abyste si vytvořili vlastní barevnou hudební paletu, navštivte web Spotify Palette a přihlaste se k vašemu Spotify účtu.

Chvilku si počkejte, než vám systém vygeneruje vaši vlastní hudební barevnou paletu. Pod vygenerovanou hudební paletou najdete podrobnější vysvětlivky, po klepnutí na ikonku vodorovných linek v levé části stránky si můžete nechat zobrazit obrázky, které barevně odpovídají vaší paletě, seznam písní, nebo se zkrátka vrátit k paletě. Nechali jste si vygenerovat vlastní paletu? Podělte se s námi o ni v komentářích na Facebooku.

Hudební barevnou paletu si můžete vytvořit zde.