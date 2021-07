Takto chystá Apple své obchody na letní olympiádu v Tokiu

Start 32. letních olympijských her klepe na dveře, což znamená pro celý svět jediné – přípravy na ně vrcholí. S přípravami nezahálí ani Apple, který po nedávném vydání limitované edice mezinárodních řemínků pro Apple Watch začal některé své obchody zdobit mezinárodními motivy, kterými jednak propaguje svou novou edici řemínků, ale taktéž právě blížící se olympiádu.

Dekorace Apple Storů mezinárodními motivy je jak již je u Applu zvykem poměrně minimalistická. Kalifornský gigant totiž vsází na souměrné pruhy v barvách jednotlivých zemí, respektive řemínků pro Apple Watch. Poměrně zajímavé je nicméně to, že nápisy, které proužky doplňují, odkazují opět jen na řemínky a nikoliv na olympiádu, přestože je jasné, že jsou cíleny právě na její fanoušky. Ostatně, kdyby ne, bylo by to opravdu zvláštní. Na výzdobu Apple Storů se můžete podívat v galerii pod tímto odstavcem.

Zda má Apple pro olympiádu připravenou i nějakou další propagaci není v tuto chvíli bohužel jasné. Pravdou nicméně je, že například na loňský rok měl Apple přichystanou jinou limitovanou edici řemínků pro Watch, kterou chtěl prodávat jen v Japonsku. Je proto možné, že tento plán přetaví i do letoška a Japonci si budou moci zakoupit zajímavou raritu. Otázkou ale je, zda o to vůbec budou mít zájem. Letošní olympiáda bude přeci jen kvůli pandemii koronaviru v mnoha ohledech jiná než ty předešlé a je vcelku pravděpodobné, že se to výrazně podepíše na její sledovanosti.