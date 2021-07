Příchod Always-on na iPhony 13 je čím dál pravděpodobnější

Letošní iPhony by toho nakonec mohly přinést mnohem víc, než se ještě před pár týdny či měsíci zdálo. Kromě vyšší obnovovací frekvence displeje, větší baterii, či menšího výřezu bychom se totiž měli podle nových informací velmi dobře informovaného reportéra Marka Gurmana dočkat i funkce Always-on nebo chcete-li vždy zapnutého displeje, který bude i při uzamčení telefonu zobrazovat na jeho displeji například čas a datum.

O příchodu funkce Always-on na iPhony se spekuluje prakticky od chvíle, kdy se svět dozvěděl, že telefony dostanou vyšší obnovovací frekvenci díky LTPO panelům. Ty totiž Apple využívá i u Apple Watch Series 5 a 6, které právě funkcí Always-on disponují a to díky tomu, že jsou tyto panely schopny snížit svou obnovovací frekvenci až na 1 Hz. Mnozí analytici nicméně tvrdili, že kvůli uspoře energie potřebné vzhledem k nasazení vyšší obnovovací frekvence, jenž si vyžádá vyšší spotřebu energie, se Always-on očekávat nedá. Gurman však nyní tvrdí, že bychom se jeho nasazení přeci jen dočkat měli, byť nespecifikoval, v jaké přesně formě. Minimálně s čase a datem lze nicméně počítat zcela určitě. V úvahu pak připadají i elementární notifikačaní systém skrze ikony aplikací s upozorněními. Více detailů se nicméně zřejmě dozvíme v následujících týdnech.

Fotogalerie iPhone 13 Pro - FB iPhone 13 Pro - 13 iPhone 13 Pro - 12 iPhone 13 Pro - 11 +11 Fotek iPhone 13 Pro - 10 iPhone 13 Pro - 9 iPhone 13 Pro - 8 iPhone 13 Pro - 7 iPhone 13 Pro - 6 iPhone 13 Pro - 5 iPhone 13 Pro - 4 iPhone 13 Pro - 3 iPhone 13 Pro - 2 iPhone 13 Pro - 1 Vstoupit do galerie

Představení nové generace iPhonů by se měl svět dočkat jako již tradičně na podzim – pravděpodobně pak hned z jeho začátku. Apple má totiž podle dostupných informací velké prodejní plány, které se mu podaří naplnit jedině v případě, že se mu odhalení novinek poštěstí právě na začátku podzimu. Jak se však v současnosti zdá, až takový problém by to pro něj být neměl – jeho dodavatelskému řetězci se totiž i navzdory pandemii koronaviru daří ve výrobě zatím skvěle. Snad tedy bude tento trend pokračovat i nadále.