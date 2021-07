Podívejte se, jak by mohl vypadat herní počítač z dílny Applu

Leckdo z vás možná občas přemýšlel, jak by mohl vypadat herní počítač od Applu. Hezký pohled na tuto myšlenku nám dává níže umístěný koncept. V galerii můžete vidět ohnutý monitor a stylově podsvícenou Magic Keyboard i Magic Mouse. Teď už si jen vymodlit lepší podporu her na macOS. Jak by se vám takový herní stroj na vašem stole líbil?