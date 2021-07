MagSafe Battery Pack se ukazuje na prvních reálných fotkách

Když Apple minulý týden světu představil svůj dlouho očekávaný MagSafe Battery Pack nebo chcete-li přídavnou MagSafe baterii pro iPhony 12, nejednoho jablíčkáře tím poměrně překvapil. Nikoliv však proto, že by se tento produkt neočekával dlouhé týdny, ale spíš proto, že nakonec přišel bez jakýchkoliv bližších spekulací ohledně brzkého odhalení a hlavně jen v jedné barevné variantě a velikosti. Možná ještě zajímavější je pak to, že u něj Apple neuvádí na svých oficiálních stránkách žádné detaily ohledně rozměrů a dokonce ani toho, jak moc jednotlivé iPhony nabije z 0 na 100 %, potažmo o kolik prodlouží jejich výdrž. Zatímco na informace o výdrži si budeme muset ještě nějakou chvíli počkat, první detaily o rozměrech už jsou tu.

Jak již bývá v posledních měsících zvykem, ani tentokrát se přepravním společnostem nepodařilo dodržet termín startu prodejů Battery Packu a tento produkt začaly distribuovat mezi některé šťastlivce s pořádným předstihem. Díky tomu si tak můžeme novinku prohlédnout na prvních reálných fotkách, které na Twitter vyvěsil jeden uživatel z Memphisu. Ten sice nabíjecí schopnosti novinky zatím netestuje, protože budou funkční až od iOS 14.7, její zpracování však hodnotí velmi kladně. MagSafe Battery Pack je dle jeho slov vytvořen z velmi tvrdého, avšak hladkého plastu, díky čemuž působí v ruce velmi příjemně. Co se pak týče síly jeho magnetů, které slouží k jeho přichycení k zádům telefonu, ty jsou dle jeho slov skoro až extrémně silné, díky čemuž drží novinka na iPhonu jako přibitá. Pokud by vás pak zajímala její tloušťka, ta je víceméně shodná s tloušťkou iPhonů 12 – tedy zhruba 7,4 milimetrů. Při připnutí tedy budete manipulovat s telefonem o tloušťce zhruba 1,5 cm, což je pořád vcelku snesitelný rozměr. To ostatně říká i jablíčkář z Memphisu, dle kterého se MagSafe Battery Pack na zádech telefonu drží v ruce dobře nejen díky jeho tloušťce, ale také díky zaobleným hranám. Z hlediska zpracování se tedy zatím zdá být novinka velmi povedená.