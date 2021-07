7 tipů a triků pro nové hráče na Macu

Všeobecně se tvrdí, že Macy jsou stvořené především pro práci, a že se tedy nejedná o herní stroje. Operační systém macOS tomu samozřejmě v mnohém nahrává, už dávno ale neplatí, že by jablečné počítače nebyly schopné utáhnout nějaké hry. Ba naopak, poslední Macy a MacBooky jsou tak výkonné, že si v mnoha případech poradí i s těmi nejnovějšími herními peckami. Pokud jste se rozhodli, že si chcete na Macu něco zahrát, popřípadě pokud jste se rozhodli oprášit svou kariéru profesionálního hráče z dětství, tak vám níže přinášíme 7 tipů, které jsou určené pro všechny nové hráče na Macu.

Udržujte počítač čistý

Jestliže jste se rozhodli si po dlouhé době pustit nějakou tu hru, tak je dosti pravděpodobné, že se vám po nějaké době mohla začít sekat, popřípadě že herní požitek nebyl tak ideální, jak byste očekávali. Většina počítačů, nejen těch jablečných, se musí umět ochladit – k tomu slouží průduchy a ventilátory. Postupem času se ale stane, že se v útrobách zařízení nachytá prach, který zabraňuje efektivnímu chlazení. Rozhodně se tedy pokuste váš počítač vyčistit. Na YouTube najdete mnoho návodu, které vám poradí s rozebráním Macu a následným čištěním. Pokud si na tento úkon netroufnete, tak stačí když jablečný počítač odnesete do servisu. Nezapomeňte si vyměnit také teplovodivou pastu, která vyplňuje místo mezi styčnými plochami procesoru a chladiče, a která zapříčiní nižší teploty.

Stáhněte si Steam

V současné době si můžete zahrát nespočet her. Ty se dělí na různé žánry, popřípadě si je můžete vyhledat prostřednictvím různých kritérií. Už dávno jsou ale pryč dny, kdy jsme si kupovali krabicové hry v obchodě. Doba je digitální, takže si veškeré hry můžete koupit digitálně, a to ideálně přes platformu Steam. Jedná se o největší herní platformu na světě a denně ji využívají miliony hráčů. Na Steamu najdete nepřeberné množství různých her, navíc k tomu se jedná také o jakousi sociální síť, na které se můžete spojit s přáteli a popřípadě si s nimi zahrát nějakou hru pro více hráčů. Steam je k dispozici zcela zdarma a pro hraní na Macu v dnešní době se jedná prakticky o nutnost.

Steam stáhnete zde

Vyčkejte na slevy

Jak jsem uvedl výše, tak Steam je k dispozici zdarma. Na něm je ale nutné, abyste si pořídili konkrétní hry, za které už samozřejmě musíte zaplatit – tedy pokud hra samozřejmě není k dispozici zdarma. Rozhodnete-li se pro instalaci a využívání Steamu, tak byste měli vědět, že se čas od času objeví různé akce, díky kterým lze vaše oblíbené hry sehnat o mnoho levněji. Pokud tedy nechcete dávat za nějakou hru maximální cenu, tak stačí, abyste si počkali na slevy. Ty se na Steamu různě střídají, často se pak koná také tzv. „letní výprodej“, kdy ceny her padnou na naprosté minimum. Popřípadě můžete pro nákup her využít nějaké jiné webové portály, a poté provést na Steamu aktivaci hry. Pokud chcete zjistit, kdy bude další nejbližší Steam výprodej, tak stačí přejí na odkaz níže.

Na stránky kdybudedalsisteamvyprodej.cz se přesunete pomocí tohoto odkazu

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Sežeňte si herní myš

Ještě před tím, než se vrhnete do hraní, tak budete potřebovat nějaké to příslušenství. Asi nikdo z nás nechce hrát na trackpadu, popřípadě s Magic Mouse. Obě tato příslušenství jsou určená primárně pro práci a nikoliv ke hraní. Klasickou herní myš navíc v dnešní době seženete za pár stovek, takže se nejedná o velkou investici. Uvažovat pak kromě myši můžete také o externí klávesnici či o sluchátkách. Myš s klávesnicí tvoří ideální kombo pro hraní a díky sluchátkům budete ještě více vtaženi do děje. Navíc k tomu budete moci hrát lépe také hry pro více hráčů, kde je zvuk velmi důležitý.

Herní myši koupíte zde

Sledujte YouTube, Twitter či Reddit

Zakoupili či stáhli jste si nějakou hru, která vás začala opravdu bavit? Pokud jste si na tuto otázku odpověděli správně, tak nezapomeňte sledovat YouTube, Twitter či Reddit, kde k jednotlivým hrám najdete mnoho dalšího obsahu. Na YouTube najdete různá videa, která vám mohou pomoci se vzděláváním v rámci hry, na Twitteru pak můžete sledovat například vývojáře hry, kteří vám řeknout více o hře jako takové. Skvělý je také Reddit, na kterém si stačí najít kanál, který je věnovaný vybrané hře, a ihned poté si můžete prohlédnout příspěvky od ostatních uživatelů anebo můžete založit svůj. Hrajete-li hru pro více hráčů, tak vám Reddit může pomoci v jejich nalezení, pokud potřebujete vytvořit partu.

Pozor na přestávky

U nově objevené hry můžeme často strávit desítky hodin týdně. Ať už je to perfektní děj, který vás vtáhnul, anebo rádi hrajete s více hráči, tak byste rozhodně měli i nadále myslet na vaše zdraví. Po nějaké době byste si tak měli udělat přestávku – doporučuje se například přestávka 10 minut po 1 hodině hraní. Během této přestávky se projděte či třeba protáhněte, rozhodně stále neseďte na židli. Nezapomeňte dodržovat také pitný režim a pravidelně jezte. Pokud rádi hrajete v noci, tak si navíc můžete aktivovat filtr modrého světla, které může způsobit bolest očí, nespavost a další problémy.

Prohlédněte si nastavení

Při kupování Macu si můžete vybrat hned několik konfigurací. Aktuálně už sice s příchodem Apple Silicon čipů došlo ke zredukování jejich počtu, každopádně pokud máte například starší Mac s Intelem, tak si určitě pamatujete, že jste si kromě velikosti SSD úložiště a paměti RAM mohli vybrat například také procesor. To znamená, že se konfigurace Maců mohou různě lišit. Někdo má tak stroj silnější, někdo zase slabší. Novější hry zvládnou automaticky vyhodnotit, na jaké detaily byste měli hrát pro zachování plynulosti hry. V určitých případech ale může dojít ke špatnému vyhodnocení, tudíž je nutné, abyste přešli do nastavení a grafické předvolby si přizpůsobili. Jestliže se tedy po prvním spuštění hra seká, tak to neznamená, že ji nebudete schopni „rozjet“.

Nový Mac koupíte zde