Bezpečnost na iPhone: 5 funkcí, kterými se Apple stará o naší bezpečnost

Bezpečnost na iPhone je nesmírně důležitou věcí – a velmi dobrou zprávou je, že si to Apple uvědomuje, a to jako jeden z mála technologických gigantů. Mnoho jedinců si kupuje zařízení právě od společnosti Apple, aby měli jistotu toho, že se nikdo nikdy nedostane k jejich datům, popřípadě že nedojde k tzv. „zavirování“ systému. Všemožných funkcí, díky kterým se na iPhonu můžeme cítit opravdu bezpečně, je k dispozici hned několik. Některé tyto funkce jsou součástí iOS již delší dobu, některé Apple přidal teprve nedávno. Pojďme se společně v tomto článku podívat na 5 z nich a řekněme si o nich více.

Bezpečnost na iPhone

Přístup k funkcím a službám

Pokaždé, když si na váš iPhone stáhnete nějakou novou aplikaci, která potřebuje přístup k nějaké funkci či službě, tak se vám na obrazovce objeví dialogové okno, ve kterém můžete přístup povolit či zakázat. V případě, že přístup zakážete, tak si můžete být jistí tím, že ke konkrétní funkci či službě aplikace doopravdy přístup nezíská. Nejčastěji se tyto žádosti zobrazují k povolení přístupu k Fotkám, Fotoaparátu či třeba Kontaktům. Jestliže hned poprvé aplikaci přístup povolíte či zamítnete, tak to neznamená, že už své rozhodnutí nebudete moci změnit. Pokud byste chtěli přenastavit přístup k funkcím a službám, tak stačí přejít do Nastavení -> Soukromí, kde si vyberte konkrétní sekci. Po rozkliknutí sekce už se vám zobrazí seznam aplikací, u kterých můžete provést přenastavení.

Přibližná poloha

Jednotlivé aplikace po vás mohou požadovat také přístup k vaší poloze. Nutno však podotknout, že ne ve všech případech to musí nutně znamenat, že vás chce aplikace špehovat. Pokud chcete například používat navigační aplikace, tak je nutné, abyste jim přístup k poloze povolili, stejně tak například na webu, pokud se rozhodnete vyhledat nejbližší restaurace. Existují však i takové aplikace, které jsou sice závislé na poloze, ale nepotřebují ji znát naprosto přesně – například Počasí. Přesně pro tyto aplikace je v iOS k dispozici funkce, s pomocí které jim lze zablokovat přístup k přesné poloze a namísto toho bude aplikace moci pracovat pouze s polohou přibližnou. Tuto funkci lze nastavit tak, že přejdete do Nastavení -> Soukromí -> Polohové služby, kde si níže vyberte aplikaci, u které chcete změnit nastavení. Pak už jen pomocí přepínače deaktivujte možnost Přesná poloha.

Žádosti ke sledování v aplikacích

Je to jen několik málo měsíců nazpátek od doby, kdy se v rámci operačního systému iOS 14 objevila nová bezpečnostní funkce, která způsobila velký rozruch. Konkrétně je tato funkce k dispozici od iOS 14.5 a zaručuje to, že vás aplikace nemohou sledovat – minimálně tedy do té doby, dokud jim sledování nepovolíte v rámci žádosti, která se vám zobrazí po prvním spuštění nové aplikace. Zatímco pro uživatelé jsou žádosti pro sledování perfektní bezpečností funkcí, která ochrání jejich soukromí, tak pro inzerenty se jedná o pravý opak. Aplikace totiž při udělení nesouhlasu nebudou schopné o uživatelích sbírat žádná data, což způsobí o mnoho horší cílení reklam. Uživatelé si dokonce mohou nastavit, aby jim žádné žádosti nechodily, a aby došlo k automatickému zamítnutí. Nastavení této funkce se nachází v Nastavení -> Soukromí -> Sledování.

Private Relay

Na letošní vývojářské konferenci WWDC21 došlo k představení nových operačních systémů, a to zcela tradičně, stejně jako každý rok. Konkrétně Apple představil iOS a iPadOS 15, macOS 12 Monterey, watchOS 8 a tvOS 15. Společně s těmito systémy došlo také k představení „nové“ služby iCloud+, kterou získají všichni jedinci, kteří si předplácí iCloud a nemají aktivní bezplatný tarif. Součástí iCloud+ je funkce Private Relay, která slouží k vaší lepší ochraně soukromí na internetu. Konkrétně tato služba dokáže před poskytovateli sítí a webovými stránkami skrýt vaši IP adresu informace o vašem prohlížení internetu v Safari. To znamená, že nikdo nemůže zjistit, kdo jste a jaké stránky navštěvujete. Navíc k tomu dochází i ke změně polohy, díky čemuž zůstanete neidentifikovatelní i z hlediska lokality, ve které se nacházíte. Private Relay je součástí nedávno představených operačních systémů a na iPhonu ji najdete v Nastavení -> váš účet -> iCloud -> Private Relay.

Skrytí e-mailu

U bezpečnostní funkce Private Relay jsme se zmínili o službě iCloud+, která tuto zmíněnou funkci přináší všem, kteří si předplácí iCloud. Nutno však podotknout, že Private Relay není jedinou funkcí, která s novými systémy a iCloud+ přichází. Nově lze využít také funkci pro skrytí vašeho e-mailu. Samotná funkce pro skrytí e-mailu je k dispozici již delší dobu v rámci přihlášení pomocí Apple ID, kde si můžete vybrat, zdali s aplikací chcete sdílet svůj reálný e-mail či nikoliv. Nově si však tento e-mail můžete vytvořit také manuálně a využít ho na různých stránkách, kterým nechcete sdílet svůj pravý e-mail. Cokoliv, co přijde na nově vytvořený „ochranný“ e-mail se pak automaticky přepošle na ten váš reálný, což se hodí. Pro nastavení této funkce přejděte do Nastavení -> váš účet -> iCloud -> Skrýt můj e-mail.