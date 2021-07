5 zajímavých zkratek, které v létě určitě využijete

Nativní aplikace Zkratky je skvělou pomůckou pro všechny majitele iPhonů, kteří si na svých telefonech chtějí usnadnit či urychlit práci s některými aplikacemi, snadno a rychle provádět změny v nastavení nebo jednoduše provádět prakticky jakéhokoliv akce. Pokud i vy patříte mezi nadšené uživatele zkratek, jistě si vyberete z naší dnešní nabídky pěti zkratek, které se výborně hodí pro současné letní období.

Take a Nap

Kdo by nechtěl dlouhé letní dny využít k příjemnému zdřímnutí? Pokud se rozhodnete, že si zdřímnete přes den, musíte počítat s tím, že se na vašem iPhonu budou neustále ozývat nejrůznější notifikace. Jednou možností je nastavení režimu Nerušit, druhou možnost představuje aktivace zkratky s názvem Take a Nap. Tato zkratka vám umožní nastavit si po plánovanou dobu zdřímnutí režim Nerušit a probudí vás právě tehdy, kdy to budete sami chtít.

Zkratku Take a Nap stáhnete zde.

Game On

S dočasným nastavením režimu Nerušit souvisí také další zkratka z našeho letního výběru, která nese název Game On. Jak název napovídá, poslouží tato užitečná zkratka zejména těm, kteří na svých iPhonech rádi (nejen) v létě hrají nejrůznější hry. V rámci zkratky Game On dojde k nastavení jasu displeje iPhonu na 100 %, nastavení hladiny hlasitosti na 50 % a nastavení režimu Nerušit po dobu deseti minut, jednotlivé parametry zkratky včetně délky doby hraní si můžete plně přizpůsobit v jejím nastavení.

Zkratku Game On stáhnete zde.

Unsplash Weather

Předpověď počasí patří zejména v letních měsících mezí ostře sledované věci. Pokud chcete mít vždy přesný přehled o tom, jaké počasí právě můžete čekat ve vaší aktuální lokalitě, můžete si na vašem iPhonu aktivovat zkratku s názvem Unsplash Weather. Jak název napovídá, tato zkratka vám nabídne předpověď počasí, a to přímo na zamčené obrazovce vašeho iPhonu, kam vám zároveň automaticky nastaví také některou z pečlivě vybíraných tapet z webu Unsplash ve vysoké kvalitě.

Zkratku Unsplash Weather stáhnete zde.

Nejbližší koupaliště, lékárna, nebo cokoliv jiného

V průběhu letních prázdnin obvykle na mapách v našich smartphonech hledáme jiné cíle než v průběhu zbytku roku. Potřebujete rychle, snadno a spolehlivě zjistit, jak daleko se od vás nachází nejbližší koupaliště, kino, benzinová pumpa nebo třeba směrnárna? Můžete k tomutu účelu využít zkratku s názvem Closest Emergency Room. Podle svého názvu je sice ve výchozím nastavení určena k vyhledání nejbližší lékařské pohotovosti, cíl vašeho hledání v ní ale můžete snadno a rychle změnit.

Zkratku Closest ER stáhnete zde.

Quick Add to Playlist

Na dovolené se možná více než kdy jindy setkáváme s novými skladbami, které se nám mnohdy zalíbí. Pokud byste si chtěli přidat do vašeho playlistu v hudební streamovací službě Apple Music skladbu, kterou jste právě zaslechli na pláži, ve stánku se zmrzlinou nebo v autobuse, můžete si na pomoc vzít zkratku s názvem Quick Add to Playlist. Tato užitečná a šikovná zkratka umí s pomocí aplikace Shazam na vašem smartphonu rozpoznat právě přehrávanou skladbu, tím ale její schopností nekončí. Zkratka Quick Add to Playlist umí také rozpoznanou skladbu přidat do vašeho playlistu na Apple Music.

Zkratku Quick Add to Playlist stáhnete zde.