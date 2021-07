Recenze 65W GaN nabíječky Yenkee YAC 2065: Spolehlivý parťák (nejen) na cesty

V dnešní recenzi se podíváme na 65W nabíjecí adaptér YAC 2065 z dílny Yenkee. Že vám na podobném zařízení nepřijde nic zajímavého? Chyba lávky! Tento nabíjecí adaptér je totiž zajímavý extrémně. Jedná se o GaN nabíječku, od kterých očekává svět v následujících letech malou revoluci v nabíjení. V čem je adaptér výjimečný a proč se od technologie GaN čeká revoluce se dozvíte v následujících řádcích. Recenze tohoto kousku je po pár týdnech testování konečně tu.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Technické specifikace

Pasáž s technickými specifikacemi nelze snad ani začít ničím jiným než vysvětlením zkratky “GaN”. Pod tou se skrývá konkrétně chemická sloučenina nitrid galitý, který se prakticky celému technologickému světu jeví jakožto daleko lepší alternativa pro křemíkové polovodiče využívané ve standardních nabíječkách nyní. To proto, že polovodiče z nitridu galitého vydrží daleko vyšší frekvence než křemíkové polovodiče, jsou při nabíjení mnohem efektivnější, prakticky se nepřehřívají a navíc umožňují výrobu nabíječek v mnohem menších rozměrech, než na které jsme zvyklí. Pro příklad nemusíme ostatně chodit daleko. Originální 61W nabíjecí adaptér od Applu přibalovaný k 13” MacBookům Pro má rozměry 107 x 107 x 30 mm, 65W GaN adaptér od Yenkee 72,5 x 36,5 x 31,5 mm. Adaptér od Applu navíc disponuje jen USB-C portem, adaptér od Yenkee pak hned dvěma USB-C a navíc USB-A. Z hlediska využitelnosti je tedy daleko zajímavější druhá varianta, stejně jako z hlediska rozměrů. Pokud by vás pak zajímala hmotnost, 61W adaptér od Applu váží 262 gramů, řešení od Yenkee pak necelou polovinu – konkrétně 122 gramů. Asi vám tedy nemusím výhody GaN nabíjení skrze technické specifikace přibližovat více.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Co se týče dalších technických specifikací adaptéru, vstupní napětí u něj je AC 100-240 V a vstupní frekvence 50/60 Hz. Co se týče výstupního napětí, to je DC 3,3 – 20,0 V, výstupní proud 3,0 – 5,0 A a výstupní výkon až 65,0 W. Výstupy zajišťují dva porty USB-C a jeden USB-A, které můžete mezi sebou samozřejmě kombinovat. Počítejte s tím, že při kombinaci USB-C1 + USB-C2 se dostanete na maximální výkon 63,0 W, jelikož první port “pojede” na 45 W a druhý na 18 W. Při kombinaci USB-C1 (potažmo USB-C2) + USB-A se pak bavíme opět o celkovém maximálním výkonu 63 W při 45 W na USB-C a 18 W na USB-A a pokud zkombinujete USB-C1 + USB-C2 + USB-A, dostanete se maximálně na 60 W, kdy mezi USB-C je rozděleno 45 W a na USB-A běží 15 W. S ohledem na tyto údaje je vám tak zřejmě jasné, že přes nabíječku není problém “živit” MacBooky Air ani rychlonabíjet iPhony s podporou tohoto typu nabíjení. Samozřejmostí je pak standardní “pomalé” nabíjení AirPods, Apple Watch, iPadů a tak podobně. Zkrátka a dobře, máme čest s opravdu univerzálním kouskem. Jeho cena je v současnosti nastavena na 1499 Kč.

Zpracování a design

Nabíječka je v současnosti vyráběna jen v jedné barevné – konkrétně bílé – verzi, která se mi však osobně opravdu moc líbí. Adaptér díky tomu působí skutečně minimalistickým dojmem, kterému samozřejmě napomáhají i miniaturní rozměry (s ohledem na maximální výkon). Fajn jen, že povrch nabíječky je matný, díky čemuž se na něm při manipulaci s ní nezachytávají otisky prstů ani jiné nečistoty.

Fotogalerie GaN nabijecka Yenkee 5 GaN nabijecka Yenkee 6 GaN nabijecka Yenkee 7 GaN nabijecka Yenkee 8 Vstoupit do galerie

Co se týče zpracování nabíječky jako takové, to je dle mého na skutečně vysoké úrovni. Ačkoliv se jedná o – z hlediska využitelnosti – až nepřirozeně lehký produkt, rozhodně bych neřekl, že by v ruce působil právě kvůli nízké hmotnosti jakkoliv fórově. Samozřejmostí je pak dokonalé lícování všech stran těla či nulové chrastění v nitru produktu při zatřesení s ním u ucha. Pochválit musím i odolnost. Z vlastní zkušenosti mohu říci, že matný povrch škrábance prakticky nechytá – respektive nenachytal je alespoň při mém testování, které bylo relativně náročné.

Testování

Letní recenze mají svá kouzelná specifika. Testované produkty si totiž člověk “musí”/může vzít s sebou na svá letní dobrodružství ve formě dovolených, výletů, prodloužených víkendů a tak podobně, čímž je nejenže řádně otestuje, ale zároveň sám sobě mnohdy vytrhne trn z paty, protože nemusí řešit to, co z vlastního elektronického arzenálu si přibalí. Ani já nejsem samozřejmě v tomto směru výjimka, takže když jsem si na konci minulého týdne balil na prodloužený víkend do Jeseníků, hodil jsem do své tašky právě 65W GaN adaptér na první ostré otestování. Proč tohle všechno píšu? Protože už při balení jsem si uvědomil, že GaN je asi opravdu skutečná revoluce. V tašce mi totiž stačil po letech jen jeden adaptér a nikoliv dva až tři, jak jsem byl doteď zvyklý. Vozil jsem konkrétně USB-A pro Apple Watch, USB-C pro MacBook a pak dle chuti nebo spíš toho, co bylo víc při ruce USB-A nebo USB-C pro iPhone. Ptáte-li se, proč jsem nevyužíval adaptéry s více zdířkami, je to proto, že jsem většinou narazil na kousek, který pištěl, bzučel nebo zkrátka vydával jiný nepříjemný zvuk, který mě a zejména pak mou přítelkyni přiváděl k šílenství. Z těchto řešení jsem se proto přesunul pozvolna zpět na originální kousky od Applu, které však více zdířek nenabízí. Takže už jen to, že jsem si konečně mohl sbalit inteligentněji a do tašky hodil jen jeden adaptér spolu se třemi kabely pro mě bylo skutečně pozitivní.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Co se týče testování funkčnosti adaptéru jako takového, to ve výsledku žádným překvapením nebylo. Adaptér dělá přesně to, co má a dělá to zatraceně dobře. Vše, co jsem přes YAC 2065 nabíjel, jsem jednotlivě nabil vždy maximální rychlostí a nikdy jsem se nesetkal například s přerušováním či čímkoliv podobným. Jedinou výjimkou při nabíjení bylo připojení iPhonu, MacBooku a Apple Watch současně – v takovém případě zařízení na USB-C “sosají” energii trochu pomaleji, ale nejedná se o žádný extrém. Je ale dobré o tom vědět a eventuálně tomu své zvyklosti přizpůsobit. Osobně mi tato věc sice absolutně nevadila, ale je potřeba říci, že můj režim rychlé nabití MacBooku ani iPhonu zkrátka nevyžadoval a ani nevyžaduje.

Že se nabíječka při nabíjení téměř nezahřívá je asi vzhledem k tomu, že se jedná o jeden z hlavních kladů GaN technologie, zbytečné jakkoliv více zmiňovat. Obávat se nemusíte ani výše zmíněného bzučení, pištění či podobných šíleností, na které mnohé převážně levné nabíječky dost trpí. Nabíjíte-li tedy stejně jako já svou elektroniku v noci, nebojte – vyspíte se dorůžova.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Abych však jen nechválil, jedna věc mě u YAC 2065 trochu zarazila, byť se nejedná o nic vyloženě extrémního. Přijde mi, že reakce nabíječky při připojení zařízení pro nabíjení (respektive start jeho nabíjení jako takový) je relativně pomalá – minimálně tedy pomalejší než při nabíjení skrze klasické nabíječky. Časový rozdíl je sice naprosto minimální, ale člověk, který roky nabíjí svou elektroniku klasickými nabíječkami si ho dle mého všimne. Zde si tedy myslím, že by bylo fajn na rychlosti spuštění nabíjení zapracovat, je-li to tedy možné. Opět ale opakuji, že se nejedná o nic hrozného a je možné, že jsem prostě jen hnidopich a řeším něco, nad čím zbytek světa mávne rukou.

Resumé

Jak tedy GaN nabíječku Yenkee YAC 2065 závěrem zhodnotit? V mých očích se jedná o skutečně skvělý kousek, který najde své uplatnění prakticky kdekoliv – jeho rozměry a portová výbava k tomu totiž přímo vybízí. Hledáte-li tedy kousek, který je skutečně kvalitní, portově univerzální, nezahřívá se, nebzučí, nabíjí velmi rychle a navíc je technologicky velmi zajímavý, myslím si, že YAC 2065 je kousek přesně pro vás. Pro mě je tedy určitě – vytahovat ze své zásuvky jej totiž nehodlám.

Kde lze nabíječka zakoupit zjistíte zde