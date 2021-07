Apple spustil v Česku akci Zpátky do školy, lze díky ní získat zdarma AirPods

Přestože letní prázdniny začaly teprve před pár dny, Apple na nic nečeká a studentský svět začíná již nyní pomalu připravovat na obnovení studijních povinností. Jako již tradičně totiž celosvětově spustil slevovou akci Back to School nebo chcete-li Zpátky do školy, díky které lze spoustu jeho produktů nakoupit za velmi přívětivé ceny. Jedinou podmínkou je být student, učitel či zaměstnanci libovolné školy. Letošní akce je nicméně vskutku zajímavá.

Zatímco v minulých letech rozdával Apple k iPadům a Macům sluchátka z dílny Beats, od loňska se rozhodl přesedlat na AirPods a to dokonce všechny varianty, které prodává. Získat k produktům tedy můžete jak klasické AirPods s nabíjecím pouzdrem, tak i AirPods s bezdrátovým nabíjecím pouzdrem či AirPods Pro. Poslední dva zmiňované produkty sice od Applu nezískáte zdarma, nýbrž se slevou, ale i tak se nad nimi vyplatí přemýšlet. Sleva je totiž skutečně velká – při výběru AIrPods s bezdrátovým nabíjecím pouzdrem totiž doplatíte Applu jen 999 korun a v případě AirPdos Pro jen 2499 korun. Poměrně zajímavé přitom je, že se sleva v závislosti na ceně kupovaného iPadu či Macu nemění. Stejný doplatek si tedy užijete jak při koupi iPadu Air, tak iMacu Pro.

Co se týče Apple produktů, ke kterým lze AirPods zdarma či s výraznou slevou získat, v případě Maců jsou to MacBooky Air, 13” a 16” MacBooky Pro, iMacy a iMacy Pro, přičemž všechny tyto stroje jsou mírně zlevněny. Kdybyste pak vybírali z iPadů, můžete sáhnout po iPadu Pro (2020) a iPadu Air, které jsou stejně jako iMacy zlevněny. Právě iPad Air je pak suverénně nejvýhodnějším produktem pro získání sluchátek AirPods Pro, jelikož vás ve školském obchodě Applu vyjde jen na 15715,48 Kč + doplatek 2499 Kč za AirPods. Do slevy se dále dostala i celá řada příslušenství jak pro Macy, tak pro iPady. Jak produkty se studentskými slevami získat vám poradíme v našem dalším článku.