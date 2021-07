Car Key bude díky aktualizaci brzy schopný fungovat i s iPhonem v kapse či batohu

Zhruba před rokem Apple představil novou funkci, pomocí které je možné u nových a kompatibilních vozidel provést odemčení a nastartování, a to jen s pomocí iPhonu či Apple Watch. Tato funkce nese název Car Key a stejně jako všechno ostatní se Apple neustále snaží o její vylepšování. Car Key aktuálně funguje díky čipu NFC a specifikaci Digital Key 2.0. Dobrou zprávou však je, že Car Connectivity Consortium, které za Digital Key stojí, představilo novou verzi Digital Key 3.0.

Pokud uživatelé chtějí své kompatibilní vozidlo v současné době odemknout pomocí Car Key, tak je nutné, aby přiblížili iPhone či Apple Watch přímo k jeho klice, čímž dojde k rozpoznání a odemčení. Tímto se však dostáváme k prvnímu vylepšení, které přichází s Digital Key 3.0. Nově totiž nebudete muset svůj iPhone vůbec vytahovat z kapsy či třeba batohu, což bude pohodlnější především pro jedince, kteří nevlastní Apple Watch. Digital Key 3.0 totiž přichází s podporou Bluetooth LE a hlavně Ultra Wideband. Nutno však podotknout, že ultra-širokopásmovým čipem U1 disponují pouze iPhony 12 (a případně novější), takže majitelé starších jablečných telefonů mají prostě smůlu.

Digital Key 3.0 vylepšuje také bezpečnost, a to díky preciznímu určení lokace zařízení právě s pomocí Ultra Wideband. Díky tomu se tak uživatelé nemusí bát toho, že by došlo k zachycení a následnému zneužití signálu při odemykání. Samozřejmostí je pak i zpětná kompatibilita a zajímavý je fakt, že své vozidlo budou majitelé schopni odemknout i 5 hodin poté, co dojde ke kompletnímu vybití iPhonu. Digitální klíče od auta se nachází v rámci aplikace Wallet, stejně jako například platební karty s Apple Pay. Pro využití Car Key je nutné mít nainstalovaný iOS 13.6 a novější či watchOS 6.2.8 a novější. Zároveň je nutné vlastnit podporované vozidlo – aktuálně se jedná pouze o některá nejnovější BMW, ještě tento rok by však měla Car Key podporovat automobilka Hyundai. První vozidlo s podporou Digital Key 3.0 by se mělo v Evropě objevit na konci letošního roku, v Americe pak na začátku roku 2022.