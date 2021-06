5 novinek v CarPlay, se kterými přichází iOS 15

Jestliže vlastníte nějaké novější vozidlo, tak v něm dost možná využíváte CarPlay. Pro ty méně znalé se jedná o jakousi jablečnou nadstavbu infotainmentu ve vašem vozidle, díky které si můžete zobrazit různé aplikace z iPhonu přímo na displeji vašeho vozu. Ve většině případech je pro funkčnost CarPlay nutné, abyste váš iPhone k vozidlu připojili pomocí kabelu, u některých novějších vozidel už ale probíhá přenos bezdrátově. Navíc k tomu existují také bezdrátové přijímače pro CarPlay, které fungují více než dobře. Vzhledem k tomu, že je CarPlay součástí iOS, tak to znamená, že k jeho aktualizací dochází tehdy, jakmile Apple aktualizuje iOS. Představení nové verze iOS 15 jsme se dočkali zhruba před dvěma týdny a CarPlay v tomto případě o nové funkce rozhodně ochuzen nebude. Na co se tedy můžete těšit v CarPlay z iOS 15?

Nové tapety

Pokud CarPlay využíváte již delší dobu, tak už jste s největší pravděpodobností „prolezli“ nativní aplikaci Nastavení skrz na skrz. Rozhodně mi dáte za pravdu když řeknu, že nespočet různých možností pro změnu předvoleb zde nenajdete. Nachází se zde alespoň sekce Tapety, ve které si můžete vybrat a nastavit takovou tapetu, která se vám líbí nejvíce. Uživatelé již delší dobu po Applu chtějí, aby zpřístupnil možnost nastavení vlastní tapety – jablečná společnost tohle však nemá v plánu. Veškeré tapety v CarPlay totiž vybírá ručně tak, aby žádným způsobem nerozptylovaly řidiče, což by po zpřístupnění vlastních tapet nebylo možné pohlídat. V CarPlay z iOS 15 pak došlo k přidání několik nových tapet, které si můžete prohlédnout v galerii níže.

Soustředění při řízení

S příchodem iOS a iPadOS 15, macOS 12 Monterey a watchOS 8 jsme se dočkali představení nového režimu Soustředění, který nahrazuje původní režim Nerušit. Zatímco v případě režimu Nerušit si kromě automatické (de)aktivace nemůžete nastavit nic dalšího, tak v Soustředění je možností pro přizpůsobení opravdu nespočet. Vytvořit si můžete hned několik různých režimů – například režim Práce, ve kterém si nastavíte, aby vás mohli kontaktovat pouze vaši spolupracovníci, popřípadě aby vám chodila upozornění jen z vybraných aplikací. V CarPlay si pak nově budeme moci nechat automaticky aktivovat režim Soustředit při řízení, který je taktéž možné různě přenastavit. Pokud chcete, aby se Soustředit při řízení spustilo automaticky po připojení CarPlay, tak stačí přejít do Nastavení -> Soustředit při řízení, kde je možné funkci nastavit.

Oznamování příchozích zpráv pomocí Siri

Výše jsme se společně podívali na dvě novinky, které jsou v iOS 15 k dispozici již nyní. Ostatních novinek v CarPlay je samozřejmě více, nutno však podotknout, že s nimi Apple přijde později – nejspíše v některé z dalších verzí iOS 15.x. To se týká například nové funkce Oznamování příchozích zpráv pomocí Siri, kterou můžete znát z AirPodů. S pomocí této funkce vám bude CarPlay schopno jednoduše oznamovat a předčítat příchozí zprávy, stejně jako u již zmíněných AirPodů připojených k iPhonu. Otázkou však zůstává, zdali tato funkce bude v Česku k dispozici, potažmo zdali vůbec k něčemu bude. Oznamování příchozích zpráv pomocí Siri je totiž aktuálně k dispozici pouze v angličtině. Ledaže by Apple přišel se Siri v češtině – necháme se překvapit.

Vylepšení v Mapách

Další novinkou, která aktuálně není v CarPlay z iOS 15 k dispozici, a které se dočkáme později v následujících vydáních iOS 15.x, jsou vylepšení v nativní aplikaci Mapy. Dobrou zprávou je, že se Apple neustále snaží své Mapy vylepšovat, a tak se postupně stávají konkurenceschopnější. Všeobecných novinek v aplikaci Mapy, například přímo z iOS 15 či macOS 12 Monterey, je opravdu dost. Problém je však v tom, že všechny tyto funkce, včetně těch, které ještě nejsou k dispozici, budou dostupné jen ve vybraných světových metropolích – jedná se například o New York, Los Angeles, San Francisco či Londýn. V těchto městech bude k dispozici například detailní vedení v pruzích, vyobrazení přechodů či cyklistických pruhů a další. Vylepšení se dočká také samotná mapa, která zobrazí provoz a další důležité informace.

Vylepšení CarKey

Představení CarKey, tedy virtuálního klíče od vozidla, jsme se dočkali v rámci iOS 14, samotná funkce je však k dispozici také v iOS 13. Aktuálně je možné CarKey využívat pouze u automobilů od BMW, konkrétně tedy u nejnovějších modelů. V iOS 15 pak dochází k vylepšení CarKey – konkrétně Apple „přidal do hry“ ultra-širokopásmový čip U1, který je součástí některých novějších jablečných telefonů. Tento čip, který najdete mimo jiné například také v AirTagu, dokáže přesně určit, kde se samotné zařízení nachází, a to o dost přesněji než klasické určení polohy přes GPS. Díky tomu se uživatelé CarKey mohou spolehnout na to, že vozidlo nebude možné nastartovat, pokud se iPhone nebude nacházet uvnitř, tak stejně se budou moci spolehnout na to, že si nezamknou vozidlo s iPhonem uvnitř. Doufejme, že se v budoucnu dočkáme vylepšení a dalšího rozšíření CarKey k dalším automobilkám. Funkce je to naprosto perfektní a myslím si, že ji ocení každý z nás.