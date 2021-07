Nové MacBooky Pro nabídnou ultrarychlou čtečku SD karet

Zdá se, že si Apple po dlouhých pěti letech konečně uvědomil, že odebrání prakticky všech portů z MacBooků a jejich nahrazení modernějším USB-C byla velká chyba. Jak jinak si totiž vysvětlit jejich nynější částečný návrat na chystané 14” a 16” MacBooky Pro, který předpovídají prakticky všichni důvěryhodní leakeři. Díky jednomu z nich – konkrétně Luke Mianimu z Apple Track – navíc dokonce už známe i detaily možná toho nejdůležitějšího navrátilce, konkrétně čtečky SD karet.

Fotogalerie macbook_pro_16_vykon1 MacBook Pro 16 2021 13 MacBook Pro 16 2021 12 MacBook Pro 16 2021 11 +11 Fotek MacBook Pro 16 2021 10 MacBook Pro 16 2021 9 MacBook Pro 16 2021 8 MacBook Pro 16 2021 7 MacBook Pro 16 2021 6 MacBook Pro 16 2021 5 MacBook Pro 16 2021 4 MacBook Pro 16 2021 3 MacBook Pro 16 2021 2 MacBook Pro 16 2021 1 Vstoupit do galerie

Věrohodné zdroje Mianiho tvrdí, že má Apple v plánu do 14” a 16” MacBooků nasadit čtečku s podporou UHS-II, což by jinými slovy znamenalo, že namísto standardní rychlosti 100 Mb/s bychom se měli u nových Maců dočkat až parádních 312 Mb/s, tedy samozřejmě při použití SD karet UHS-II. Přenos souborů by se tak stal touto formou mnohem lepší než kdykoliv předtím, což zcela určitě uživatelé pracující právě se SD kartami ocení. Jednat by se mělo primárně o fotografy, videotvůrce či obecně nejrůznější editory obsahu zaznamenávaného právě na SD karty. Ostatně, právě tito uživatelé jsou dlouhodobě cílovou skupinou MacBooků Pro, takže uzpůsobení portu pro ně není ve výsledku žádným překvapením.

Jak to bude s RAM?

Zatímco nad čipsetem novinek je již poměrně dlouho jasno, jelikož se jím má stát upravená verze Apple M1 ve formě M1X, nad RAM pamětí nikoliv. V předešlých týdnech jsme sice slyšeli o tom, že má Apple v plánu u nových MacBooků nasadit až 64 GB operační paměti, ale Miani nyní uvádí, že se tak nestane a uživatelé mohou počítat jen se 32 GB, což by mohlo být pro některé profesionály do jisté míry omezující. Jakým směrem se Apple nakonec vydá nicméně v tuto chvíli říci nelze, jelikož se zatím u strojů s čipy Apple Silicon drží s RAM pamětmi poměrně při zemi. Maximum, které do nich umožňuje vložit, je totiž v současnosti jen 16 GB, což je jen představu minimální RAM paměť v současných 16” MacBoocích Pro.