Nové MacBooky Pro konečně dostanou lepší webkamery

Konec pravěku. Tak přesně takto by se dalo s trochou nadsázky popsat jedno z vylepšeních, které podle velmi přesného leakera DylanaDKT dorazí na 14” a 16” MacBooky Pro. Řeč je konkrétně o poměrně výrazném zlepšení FaceTime kamery, která je v současnosti u všech MacBooků v rozlišení 720p. To se však naštěstí již brzy změní.

Jsou to právě webkamery a jejich kvalita, za co je Apple dlouhodobě svými uživateli kritizován. Kritika však začíná pomalu odeznívat poté, co osadil kalifornský gigant v loňském roce 27” iMacy 1080p webkamerou a letos nasadil stejný typ do 24” iMaců M1. A právě 1080p webkamery mají zamířit na podzim i do 14” a 16” MacBooků Pro s tím, že je mají následovat i veškeré další generace Maců osazených webkamerami. Videohovory prováděné z Maců tak budou konečně svou kvalitou odpovídat dnešní době a nikoliv hovorům před deseti lety.

Ačkoliv jsou zprávy o kvalitnější webkameře rozhodně velmi pozitivní, faktem je, že Apple za toto vylepšení snad ani nemůže být jakkoliv více chválen. Po výrazně lepší kameře než té s rozlišením 720p totiž volají jablíčkáři už dlouhé roky, přičemž nejtvrdší kritice kvůli ní čelil Apple zřejmě v roce 2019, kdy světu představil dle svých slov nekompromisní 16” MacBook Pro disponující tím nejlepším, co měl Apple k dispozici. Tomuto popisu však rozhodně 720p webkamera neodpovídala. Nyní se však Apple v tomto směru snad již skutečně polepší.