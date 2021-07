Apple je čtvrtým největším výrobcem počítačů na světě

Apple si může i nadále mnout ruce. Zatímco ještě relativně to totiž vypadalo, že je s prodeji jeho Maců zle, jelikož o ně uživatelé přestávali jevit zájem a nákupy klesaly, “díky” pandemii koronaviru je tomu přesně naopak. Jejich prodeje totiž letí neustále nahoru a jak se zdá, brzdit se jim zatím nechce. Vyplývá to ostatně i z dat analytické společnosti IDC.

Podle průzkumu trhu analytici usuzují, že ve druhém čtvrtletí letoška prodal Apple parádních 6,16 milionů Maců, což je o zhruba půl milionu Maců více než tomu bylo ve stejném období loni, kdy už se ve světě naplno rozjela pandemie koronaviru a miliardy lidí uvěznila doma na Home Office. I přesto však Apple letos zabodoval ještě více, což je vzhledem k tomu, že se po roce na Home Office očekává už nějaká uživatelská vybavenost poměrně unikátní. Tento počin jej ostatně udržel i na celkově čtvrtém místě mezi světovými výrobci počítačů s podílem 7,4 %. Poměrně zajímavé je nicméně to, že kvůli neustále rostoucímu trhu jako takovému jeho podíl meziročně klesl o 0,2 %. Před ním je Dell, HP a Lenovo.

Fotogalerie macbook air 13 vs macbook pro 1620 macbook air 13 vs macbook pro 16 fb macbook air 13 vs macbook pro 1619 macbook air 13 vs macbook pro 1618 +18 Fotek macbook air 13 vs macbook pro 1617 macbook air 13 vs macbook pro 1616 macbook air 13 vs macbook pro 1615 macbook air 13 vs macbook pro 1614 macbook air 13 vs macbook pro 1613 macbook air 13 vs macbook pro 1612 macbook air 13 vs macbook pro 1611 macbook air 13 vs macbook pro 1610 macbook air 13 vs macbook pro 169 macbook air 13 vs macbook pro 168 macbook air 13 vs macbook pro 167 Zdroj: Redakce Letem světem Applem macbook air 13 vs macbook pro 166 macbook air 13 vs macbook pro 165 macbook air 13 vs macbook pro 164 macbook air 13 vs macbook pro 163 macbook air 13 vs macbook pro 162 macbook air 13 vs macbook pro 161 Vstoupit do galerie

Jak se bude Applu dařit v následujících měsících je sice samozřejmě ve hvězdách, analytici však předpovídají celému trhu pozvolný útlum. Pandemie koronaviru se totiž začíná dařit pomalu krotit, což s sebou přináší návrat některých zaměstnanců do kanceláří a tedy i konec nutnosti shánět vybavení domů. Applu navíc nehraje do karet ani to, že v následujících týdnech a zřejmě ani hned v září nepředstaví nový Mac, kterým by prodeje v tomto čtvrtletí nakopl. Jablíčkáři přitom moc dobře ví, že se nové modely chystají, kvůli čemuž začínají nyní už pomalu vyčkávat a tedy přehlížet modely staré.

Macy (nejen) ve slevách lze zakoupit zde