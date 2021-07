Vývoj většího iMacu s Apple Silicon je v plném proudu, dorazí však možná až příští rok

Zaujal vás Apple na jaře odhalením nástupce 21,5” iMacu ve formě 24” iMacu M1, ale je na vás úhlopříčka tohoto stroje stále malá a vy se proto chystáte na nástupce 27” modelu? Pak pro vás máme zprávu, která tak úplně nepotěší. Jak se totiž zdá, jeho vývoj je stále v plném proudu a je možné, že proto hned tak na pulty obchodů nedorazí. Tvrdí to alespoň velmi dobře informovaný reportér Mark Gurman z Bloombergu.

Podle Gurmana nemá Apple v plánu do nástupce 27” iMacu vsadit nic slabšího než upravenou verzi M1 ve formě M1X, potažmo jeho nástupce M2X. Zatímco v prvním případě by se jednalo svým způsobem o dobrou zprávu, jelikož stroje s M1X se očekávají už v průběhu letošního podzimu (jednat se má o 14” a 16” MacBooky Pro), v případě M2X bychom si museli počkat až do příštího roku a do odhalení druhé generace “emkových” čipů, ke které dojde pravděpodobně hned na jeho začátku. Bohužel, vzhledem k tomu, že vývoj většího iMacu stále pokračuje a zdroje neustále nemají jasno v čipu, který jej bude pohánět, se první varianta začíná mírně vzdalovat a čím dál pravděpodobněji se naopak jeví jeho příchod na začátku roku 2022.

Co vše by mohl kromě velmi výkonného čipsetu nový iMac přinést je v současnosti ve hvězdách. Spekuluje se například nad použitím mini LED podsvícení displeje, ale třeba i implementaci Face ID, na které Apple podle celé řady úniků již poměrně dlouho usilovně pracuje a první Macy s ním mají být plánovány právě na rok 2022 (byť se mělo jednat spíše o MacBooky). Vše však samozřejmě nakonec ukáže až čas a především pak úspěchy Applu ve vývoji a následné výrobě stroje.