Apple hasí potíže. Nová beta pro HomePod už z něj neudělá těžítko, naopak mu dodá HiFi režim

Je tomu jen pár dní, co jsme vás na našem webu informovali o tom, že se beta testování nové verze operačního systému pro HomePody (mini) zatím příliš nedaří. Apple totiž vypustil ve druhé betě tohoto OS chyby, které mnohým jablíčkářům zcela zlikvidovaly jejich reproduktory, jelikož zapříčinily jejich přehřátí a následné částečné roztavení. Jediným štěstím pro Apple může být to, že OS pro HomePod testuje oficiálně jen ve velmi úzkém kruhu jablíčkářů, kterým zničený reproduktor samozřejmě nahradí. Ti uživatelé, kteří se k betě dostali neoficiální cestou ve formě stažení beta profilu z internetu pak mají samozřejmě smůlu – náhrady od Applu se totiž nedočkají. Oficiální testeři mají pak od včerejší noci ještě jeden důvod k radosti – venku je již nová verze OS pro HomePody, která by již měla být nepříjemné chyby ušetřena. A to není navíc vše.

Když Apple relativně nedávno představil světu Apple Music HiFi, tedy bezztrátový režim v jeho Apple Music, nechal se slyšet, že má v plánu podporu Lossless režimu přidat v dohledné době i na HomePody. A právě tak se také ve třetí betě OS pro tyto chytré reproduktory stalo a jak se zatím podle dostupných informací zdá, již tak i zůstane. Podpora se sice objevila již v první betě, avšak nefungovala úplně spolehlivě a navíc nebyla doladěna ani z hlediska překladu a tak podobně, což se však nyní změnilo. S ohledem na tyto skutečnosti se tak dá říci, že je Apple pravděpodobně odhodlán dodat podporu Lossless režimu do Apple Music hned v první veřejné verzi OS 15 pro HomePod, což je rozhodně dobrá zpráva. Nezřídkakdy se totiž stává, že novinky dávkuje do dalších a dalších veřejných verzí OS. Co se pak týče vydání softwaru jako takového, k tomu dojde v průběhu letošního podzimu, pravděpodobně pak hned v září.

