Touch ID na Apple Watch hned tak nedorazí

Pokud vás štve, že si lze Apple Watch zabezpečit jen číselným kódem a nikoliv otiskem prstu či skenem obličeje, máme pro vás špatnou zprávu. Podle velmi přesných zdrojů reportéra Marka Gurmana z Bloombergu to totiž vypadá, že se Apple minimálně ještě pěkných pár let tohoto zabezpečovacího systému přidrží.

V souvislosti s Apple Watch se dlouhodobě spekuluje o přidání Touch ID pod displej, díky čemuž by se tak do nich mohlo dostávat i jinak než přes kód, potažmo by přes ně zvýšila bezpečnost potvrzení některých “vzdálených” věcí na Macu a tak podobně. Některé zdroje pak dokonce tvrdily, že Touch ID pod displejem dorazí na Apple Watch už letos u modelu Series 7, což se však nakonec podle GUrmana rozhodně nestane. Jeho zdroje mu totiž potvrdily, že v dohledné době Touch ID na Apple Watch nedorazí a je dokonce možné, že se tak nestane nikdy. V plánech Applu sice být může, jelikož je však maximálně v plánech dlouhodobých, může bez problému dojít k jejich změně.

Brousíte-li si tedy na letošní Apple Watch Series 7 zuby, budete se muset spokojit “jen” s výrazným přepracováním designu, který bude nově více zapadat do nového designového jazyka Apple produktů. To jinými slovy znamená, že dostanou Apple Watch ostré hrany jako je tomu u iPhonů 12, iMaců či iPadů Pro. Kromě toho by se měly zúžit rámečky kolem jejich displeje a i jejich tělo by mělo mírně “splasknout”. Samozřejmost je pak nasazený výkonnějšího a energeticky úspornějšího čipsetu a snad i o poznání delší výdrž baterie.