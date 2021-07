Potvrzeno: LiDAR dostanou letos jen iPhony 13 Pro

Spekulace okolo nasazení 3D skeneru LiDAR i na levnější iPhony 13, které kolovaly po internetu ještě relativně nedávno, zůstanou nakonec nenaplněny. Tvrdí to alespoň jeden z dlouhodobě nejpřesnějších leakerů DylanDKT, který sice “předpovídá” budoucnost Apple produktů poměrně sporadicky, vždy se však ve svých předpovědích trefí. Nyní tvrdí, že Apple LiDARy nasadí stejně jako loni jen u řady 13 Pro.

Poměrně zajímavé je to, že dle zdrojů DylanaDTK kalifornský gigant o nasazení LiDARu na levnější iPhony 13 skutečně uvažoval, ale nakonec svůj plán přehodnotil a rozhodl se z něj opět učinit exkluzivitu pro dražší modely. Proč se tak stalo sice leaker neuvádí, je však možné, že za tímto rozhodnutím stojí výrobní problémy, které LiDARy ještě relativně nedávno doprovázely a které by se mohly navrátit. Apple by totiž při nasazení LiDARů i na levnější iPhony potřeboval zvýšit jejich produkci odhadem o 40 %, což by byl pro jeho dodavatelský řetězec poměrně velký šok.

Vzhledem k tomu, že byl LiDAR v plánu (byť možná prvotním) u iPhonů 13 již letos, je poměrně pravděpodobné, že jakmile se dodavatelům Applu podaří jejich výrobny uzpůsobit větším objemům tohoto komponentu, začnou se senzory objevovat v mnohem více produktech. Kromě levnějších iPhonů 14 by to mohly klidně být i iPady Air či mini. Nezle vyloučit ani to, že Apple postupem času osadí LiDARem všechny své produkty, aby jeho využitelnost zvýšil na maximum. Vše však ukáže až čas a především schopnosti jeho dodavatelského řetězce.