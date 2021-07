Podzimní příchod redesignovaného iPadu mini potvrzen dalším zdrojem

Jak se zdá, příchod nové generace iPadu mini v letošním roce je prakticky jistý. Po hvězdném leakerovi Jonu Prosserovi jej totiž nyní potvrdil i další extrémně přesný zdroj – konkrétně reportér Mark Gurman z Bloombergu, jehož informátoři sahají dle všeho až do samotného Applu. Díky tomu má proto Gurman naprosto dokonalý vzhled do jeho plánů, které nyní opět solidně poodkryl.

Podle zdrojů Gurmana je Apple v průběhu letošního podzimu skutečně odhodlán ukázat světu novou generaci iPadu mini, která bude zároveň jeho největší změnou od zavedení této série. Novinka se má dočkat odstranění Home Buttonu a nasazení designu velmi podobnému iPadu Air, což jinými slovy znamená příchod ostrých hran a úzkých rámečků kolem displeje. Co se týče zabezpečení, o to se znovu postará Touch ID, které se však přesune do Power Buttonu jako je tomu u iPadu Air. Díky tomu tak bude moci Apple prodávat svou novinku stále relativně levně, jelikož její cenu nevystřelí do výšin modul Face ID, který je poměrně drahou záležitostí.

Ačkoliv Gurman neupřesnil, kdy přesně se na podzim iPad mini představí, s ohledem na minulé roky se zdá jako poměrně pravděpodobný říjen či listopad. Nedá se totiž tak úplně předpokládat, že jej Apple ukáže “v první vlně” produktů, jelikož ta bývá vyhrazena pro iPhony a Apple Watch. A pokud se do podzimu nestane nic závažného v dodavatelském řetězci, co by výrobu iPhonů 13 zpomalilo, dojde k odhalení “první vlny” produktů už v září, takže na další novinky připadají až měsíce následující.