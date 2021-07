5 nových funkcí z iOS 4, které se na iPhonech zachovaly až do současnosti

Letos uplynulo neuvěřitelných jedenáct let od představení operačního systému iOS 4. Spolu s jeho příchodem představila společnost Apple také celou řadu nových a užitečných funkcí. Zatímco některé z nich upadly prakticky v zapomnění, jiné ve více či méně změněné podobě využíváme dodnes. Které to jsou?

Multitasking

Pokud patříte mezi uživatele, kterým se první iOS zařízení dostalo do ruky až v éře po iOS 4, asi si jen těžko dokážete představit, že byste na svém iPhonu nebo iPadu nemohli naplno využívat všechny funkce multitaskingu. Tyto funkce byly zpočátku opravdu velmi omezené, a byly navíc výhradně k dispozici pouze u iPhonu 4, a to i přes to, že s operačním systémem iOS 4 byl kompatibilní také iPhone 3G a druhá generace iPodu touch. Jednou z nejvyužívanějších funkcí multitaskingu je možnost rychlého přepínaní mezi aplikacemi – zpočátku byla tato funkce aktivována dvojím stiskem tlačítka plochy, u novějších modelů iPhonů pak posunutím ze spodní části displeje směrem nahoru. Dnes je pro nás tato správa aplikací naprostou samozřejmostí, v době svého uvedení byla ale průlomová.

Kontrola pravopisu

Zejména ti, kteří na iPhonu kromě české používají také třeba anglickou klávesnici, se jistě již mnohokrát setkali s tím, že jim systém označil nesprávně napsaný výraz červeným podtržením. Jedná se o funkci kontroly pravopisu, kterou Apple zavedl právě spolu s příchodem operačního systému iOS 4. Pro řadu uživatelů je funkce kontroly pravopisu přijatelnější než třeba automatické opravy, protože takto mají nad napsaným textem mnohem větší kontrolu. Kontrola pravopisu je samozřejmě k dispozici také v rámci operačního systému macOS – návod na její aktivaci pro češtinu jsme vám přinesli v jednom z našich dřívějších článků.

Složky na ploše iPhonu

Co se správy plochy iPhonu týče, mají uživatelé s každou další verzí operačního systému iOS čím dál více možností. S příchodem iOS 14 představil Apple například funkci s názvem Knihovna aplikací, kromě tohoto způsobu správy mají uživatelé například možnost uspořádat si ikonky aplikací na ploše jejich iPhonu do přehledných složek.

Co se správy plochy iPhonu týče, mají uživatelé s každou další verzí operačního systému iOS čím dál více možností. S příchodem iOS 14 představil Apple například funkci s názvem Knihovna aplikací, kromě tohoto způsobu správy mají uživatelé například možnost uspořádat si ikonky aplikací na ploše jejich iPhonu do přehledných složek. Ani tato funkce ale nebyla součástí operačního systému pro iPhony od samého počátku. Apple ji zavedl s příchodem iOS 4, kdy uživatelé zároveň získali možnost umístit na jednu stránku plochy více ikonek aplikací najednou a uspořádat je do složek podle jejich vlastního uvážení.

Vlastní tapety

I takto mohl vypadat iPhone 4. Apple zjevně koketoval s myšlenkou na odstranění home buttonu dřív, než to bylo cool.

Možnost nastavení vlastní tapety na plochu nebo zamčenou obrazovku iPhonu dnes již každý z nás také považuje za naprostou samozřejmost. Ani tato funkce ale nebyla součástí operačního systému iOS od samého počátku – byla zavedena teprve s příchodem iOS 4 coby další ze součástí možností přizpůsobení plochy iPhonu. Až do příchodu iOS 4 uživatelé neměli možnost nastavit si na plochu nebo na zamčenou obrazovku svého iPhonu svůj vlastní obrázek nebo fotografii. Podobně jako v případě výše uvedeného multitaskingu byla i možnost nastavení vlastní tapety k dispozici pouze majitelům iPhonu 4.

AirPlay

Mezi další funkce, které v rámci operačních systémů od Applu používáme téměř každý den, patří AirPlay, která uživatelům umožňuje přehrávání obsahu z iOS a iPadOS zařízení na jiná zařízení od Applu včetně Apple TV nebo třeba chytrých reproduktorů HomePod. Tato funkce se stala součástí operačního systému iOS spolu s příchodem iOS verze 4.2.1. Když společnost Apple o něco později vydala operační systém iOS 4.3, přidala také podporu technologie AirPlay i pro aplikace třetích stran. Na červnové konferenci WWDC v roce 2017 Apple oficiálně představil svou technologii AirPlay 2.