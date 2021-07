K představení iOS a iPadOS 15, macOS 12 Monterey, watchOS 8 a tvOS 15 došlo již před několika dlouhými týdny, a to v rámci vývojářské konference WWDC21. Po skončení úvodní prezentace Apple ihned vydal první vývojářské beta verze všech zmíněných systémů, před několika dny pak došlo také ke zpřístupnění prvních veřejných beta verzí. Nejvíce nových funkcí se samozřejmě dočkal iOS 15, to ale rozhodně neznamená, že by ostatní systémy byly o nové funkce ochuzeny – ba naopak. Na našem magazínu se od představení zmíněných systémů věnujeme všem novým funkcím a vylepšením, kterých jsme se dočkali – a v tomto článku se podíváme na watchOS 8.

watchOS 8: Jak nastavit polohová oznámení v Najít lidi

S příchodem watchOS 8 do jablečných hodinek přibudou hned tři nové aplikace z rodiny Najít. Jedná se o Najít lidi, Najít předměty a Najít zařízení. Jak už právně tušíte, tak v první aplikaci budete moci nalézt vaše rodinné příslušníky či přátele, ve druhé předměty opatřené AirTagem a ve třetí vaše jablečná zařízení. Používáte-li Najít na iPhonu, tak možná víte, že si můžete nastavit polohová oznámení, která se pojí s určitou osobou. Nastavit si můžete například takové oznámení, které vám přijde, když se druhá strana ocitne na nějakém místě (či naopak). Takové oznámení lze nově nastavit i na Apple Watch, a to následujícím způsobem:

Prvně je nutné, abyste na vašich Apple Watch s watchOS 8 stisknuli digitální korunku.

Jakmile tak učiníte, tak v seznamu aplikací najděte a otevřete aplikaci Najít lidi.

Následně si ze seznamu jedinců vyberte toho, se kterým se má oznámení pojit.

Dále se vám na další obrazovce zobrazí mapa s polohou uživatele. Sjeďte zde o kus níže.

Poté si vyberte v kategorii Oznámení buď Oznámit mi či Oznámit uživateli [jméno].

či Následně pomocí přepínače samotnou funkci aktivujte.

samotnou funkci Pak už si jen stačí zvolit jednu z předpřipravených možností.

Pomocí výše uvedeného postupu si tedy na Apple Watch můžete nastavit polohová oznámení Najít. Každopádně je nutné zmínit, že si na jablečných hodinkách nemůžete nastavit tak propracovaná oznámení, jako třeba na iPhonu. Konkrétně jsou k dispozici dvě možnosti. Oznámení můžete nastavit tak, že přijdou, když opustíte svou polohu, anebo když se ocitnete na poloze druhé osoby. Nemůžete si tedy nastavit konkrétní oznámení na vybrané místo na mapě, tak stejně si nemůžete nastavit vybranou oblast. Takto pokročilá oznámení je tedy možné vytvořit jen na jablečném telefonu.