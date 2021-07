Vše jde podle plánu. Nové MacBooky Pro se začnou vyrábět již brzy

Brousíte-li si zuby na novou redesignovanou generaci MacBooků Pro s čipy M1X, máme pro vás dobrou zprávu. Podle velmi přesných zdrojů analytika Ming-Chi Kua se totiž zdá, že jde při jejich výrobě vše podle plánu a ze zkušební jí Apple již velmi brzy “překlopí” do hromadné. Stát se tak má konkrétně ve třetím čtvrtletí letoška – tedy možná již v průběhu července. Stroje pak mají být díky tomu připravené na představení a start prodejů v průběhu podzimu.

Ještě nedávno to s novou generací MacBooků Pro vypadalo poměrně bledě. Jednou z jejich hlavních novinek má být totiž i mini LED displej a právě jeho výroba měla Applu přidělávat na začátku letoška extrémní starosti. Dodavatelský řetězec totiž nezvládal vyrábět dostatečný počet displejů ani pro 12,9” iPady Pro, kterých se oproti MacBookům Pro prodává nesrovnatelně méně. Dlouhé týdny se navíc zdálo, že se situace hned tak nezlepší a nové Macy si budou muset svou premiéru odbýt později než se předpokládalo, popřípadě s jiným typem displeje. Dodavatelům se však naštěstí podařily potíže alespoň částečně odstranit, čímž původní plán Applu de facto zachránili.

Ačkoliv toho o konfiguraci novinek zatím až tak moc nevíme, díky únikům informací se dá říci minimálně to, že přijdou o Touch Bar, ale naopak znovu přivítají porty pro HDMI a SD karty. Navrátit by se měl dokonce i ikonický MagSafe, byť v nové, modernější verzi. Co se týče úhlopříček strojů, nynější 13” by se měl zvětšit na 14”, 16” model pak zůstane zachován zřejmě s o něco menším tělem. Vše však ukáže až podzim a odhalení novinek.