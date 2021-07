Testování pokračuje: Apple vydal 5. bety iOS 14.7, iPadOS 14.7, tvOS 14.7, watchOS 7.6 a macOS 11.5

Pokud jste si v posledních dnech říkali, že se Apple s vydáváním beta verzí svých systémů utlumil, zřejmě jste to zakřikli. Dnes v noci totiž vypustil kalifornský gigant nové bety pro hned všechny své aktuálně používané veřejné verze systémů – tedy iOS 14, iPadOS 14, macOS 11, watchOS 7 a tvOS 14. Jedná se konkrétně o páté bety zřejmě poslední veřejné verze tohoto systému, jelikož již za pár měsíců jej nahradí nedávno představený iOS 15, iPadOS 15, tvOS 15, macOS 12 a watchOS 8.

Co přesně nové bety na Apple zařízení přinesou je vzhledem k tomu, že jsou uvolněné teprve hodin, nejasné. Pokud by vás pak zajímalo, kdy přesně bychom se mohli ostrých verzí těchto systémů dočkat, velmi hrubým odhadem by to mohlo být někdy v průběhu příštího, maximálně popříštího týdne. Apple totiž bude systém zcela určitě testovat minimálně na pět bet s týdenními či delšími rozestupy.