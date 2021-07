Jak vyřešit problém s nechtěným pokládáním hovorů u obalu Apple Folio

Pokud stejně jako moje žena milujete takzvané Folio obaly, které nabízí ochranu celého telefonu, pak jste se možná setkali s problém, při kterém dojde k automatickému položení hovoru v momentě, kdy obal otevřete. Folio obaly jsou velmi oblíbené zejména u žen, které telefon hodí do kabelky spolu se spoustou dalších věcí a nemusí se bát, že se poškrábe displej. Originální obal Apple Folio, který je dostupný pro iPhone Xs a iPhone 11 má funkci, díky které se automaticky zhasne displej a telefon se zamkne v momentě, kdy obal zavřete, stejně tak se telefon automaticky odemkne, pokud obal otevřete a Face ID rozpozná vaši tvář. Ušetříte tak pohyb přejetí na horu po displeji, který musíte udělat v případě, že nemáte tento typ obalu.

Problém je však v tom, že některým lidem se v podstatě nedá dovolat, a to právě kvůli tomuto obalu. Jakmile jim totiž zazvoní telefon a oni jej fyzicky zvednou do ruky a otevřou kryt displeje, hovor se sám od sebe položí. Jedná se o chybu, která se týká pouze některých uživatelů, a i když mají nejnovější software a vše co mohou udělat mají správně, stejně je problém postihuje. S volajícím se tak není možné spojit jinak, než že mu zavoláte zpátky. Vše lze vyřešit poměrně jednoduše, ovšem přijdete kvůli tomu o jednu z hlavních výhod Folio obalů.

Stačí jít do Nastavení a v něm zvolit možnost Displej a jas a následně pak zakázat možnost Zamknout/Odemknout. Ta se zobrazí jen v případě, že používáte Folio obal a defaultně je povolená. Jakmile nemáte Folio obal, tuto možnost v nastaveních nevidíte. Je mi samozřejmě jasné, že právě možnost jednoduchého odemknutí, zamknutí telefonu je jednou z hlavních výhod samotného obalu, když tedy nepočítáme ochranu displeje před poškrábáním. Jine řešení, jak problém odstranit však bohužel aktuálně neexistuje a vzhledem k tomu, že Apple již ani pro iPhone 12 tento typ obalu nenabízí, tak se opravy chyby zřejmě již nedočkáme. Je škoda, že u obalu za téměř čtyři tisíce korun dochází k podobnému problému, na který si lidé stěžují i na oficiálních diskusích na stránkách podpory Applu.