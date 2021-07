Jak jedno špatné rozhodnutí stálo jednoho z největších akcionářů Applu 18 miliard dolarů

Že se Applu v posledních měsících nebývale daří není žádným tajemstvím. Skvělým důkazem je ostatně jeho extrémní tržní hodnota na burze, která se v současnosti pohybuje kolem 2,39 bilionů dolarů, což je suverénně nejvyšší hodnota ze všech technologických společností. Například takový Amazon má totiž hodnotu “jen” 1,88 bilionu dolarů, Google 1,70 bilionů dolarů a Microsoft 2,08 bilionů dolarů. Pár klopýtnutí si však Apple v poslední době přeci jen připsal, což vedlo i ty největší investory, jenž na něj spoléhají řadu let, k určitým pochybám. To se však nyní ukazuje jako velká chyba.

Hořkou pilulku ve formě velké chyby musí nyní polknout i legendární investor Warren Buffett stojící v čele investiční společnosti Berkshire Hathaway, která je jedním z největších akcionářů Applu. Přestože Buffett dle svých slov Applu velmi věří a má na něj ostatně i osobní vazby díky přátelství s jeho šéfem Timem Cookem, rozhodl se na konci loňského roku prodat skoro 10 milionů jeho akcií kvůli obavám z toho, že hodnota kalifornského giganta klesne. Kvůli pandemii koronaviru to totiž bylo s dostupností Apple produktů jako na houpačce a nikdo navíc nevěděl, jak se svět k jejich nákupům postaví kvůli celkové změně myšlení a pohledu na peníze. Ani jejich novinky a vylepšení navíc nevypadaly jako něco, co by mělo miliony jablíčkářů přimět k utracení svých peněz. Přesto se tak však stalo a Apple svými produkty opět zabodoval, čímž svou hodnotu vystřelil opět do výšin.

Výsledek Buffettova přešlapu se běžným smrtelníkům nemůže jevit jinak než jako naprosto hrozivý. Kdyby totiž své akcie neprodal nebo je prodal až nyní, byla by jeho společnost o 18 miliard dolarů bohatší. Přesně takto se totiž skoro 10 milionů akcií Applu od jejich prodeje až po současnost zhodnotilo. Poměrně zajímavé je pak to, že Buffett sám svou chybu přiznal s tím, že jej před ní dokonce varoval i jeden z viceprezidentů Berkshire Hathaway, ale evidentně bez úspěchu. Chybami se však holt člověk učí.