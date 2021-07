Neinstalujte si na HomePod betu jeho nového OS, můžete jej tím nadobro zničit

Že je bezhlavá instalace bet operačních systémů od Applu určitým rizikem jste se mohli na našem webu dočíst již nesčetněkrát. Zpravidla jsme však psali o chybách, které šlo poměrně jednoduše odstranit downgradem na starší systém, popřípadě přehráním softwaru v servisu. Ve své podstatě se tedy nejednalo o nic extrémně náročného a v žádném případě pak o nic, co by zařízení takříkajíc nadobro odepsalo. To se však nyní mění. Na internet se totiž dostala beta nového systému pro HomePody, která je pro ně de facto životu nebezpečná.

Novou verzi OS pro HomePody netestuje Apple ani skrze vývojářské beta testy, natož pak přes veřejnost. Testování probíhá jen v malé skupince vybraných testerů, kterým Apple rozeslal odkazy na instalační profily bet s tím, že od nich bude za to vybírat feedback. Jak už se však stalo v posledních letech zvykem, instalační profily unikly na internet a dostat se k nim mohl (a s trochou štěstí stále může) naprosto každý. Z uzavřeného beta testování se tedy rázem stálo testování až moc otevřené. Chuť vstoupit na zakázanou půdu se však jablíčkářům nevyplatila. Po instalaci se totiž začali objevovat na diskuzních fórech po celém světě stížnosti týkající se extrémního přehřívání, které vedlo až k úplnému usmažení procesorů a poškození dotykového panelu.

Problém by se měl týkat jak původních HomePodů, tak i verze mini z loňského roku. Uživatelé, kteří se dostali do beta testování “legálně”, mají samozřejmě na náhradu škody nárok. Jablíčkáři, kteří se do testování zapojili takříkajíc na vlastní pěst však mají samozřejmě smůlu – žádná náhrada škody jim totiž nenáleží. Pokud jste i vy betu nainstalovali a teď máte o svůj HomePod strach, nejlepší bude jej mít až do vydání nové bety vytažený z elektrické sítě a poté jej nechat co nejrychleji zaktualizovat na novou verzi OS.