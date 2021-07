Apple před několika týdny představil nové operační systémy – konkrétně iOS a iPadOS 15, macOS 12 Monterey, watchOS 8 a tvOS 15. K představení došlo na úvodní prezentaci vývojářské konference WWDC21, která se konala na začátku letošního června. Součástí všech zmíněných systémů je nespočet nových funkcí a vylepšení, které rozhodně stojí za to, a kterým se na našem magazínu neustále věnujeme. Nové systémy si ihned po skončení prezentace mohli nainstalovat vývojáři, před několika dny pak Apple uvolnil také veřejné beta verze, takže si je aktuálně může vyzkoušet již opravdu kdokoliv. V tomto článku se konkrétně podíváme na další z vylepšení v macOS 12 Monterey.

macOS 12: Jak ve sdílené poznámce přidat odkaz na aplikaci

Ve včerejších večerních hodinách jsme zveřejnili článek, ve kterém jsme se věnovali vylepšení v aplikaci Poznámky z macOS 12 Monterey. Vzhledem k tomu, že novinek ve zmíněné aplikaci je k dispozici více, tak se jí budeme věnovat i nyní. Podíváme se na to, jakým způsobem můžete do sdílené poznámky přidat odkaz na vybranou aplikaci. V rámci tohoto odkazu můžete ostatní uživatele ze sdílené poznámky jednoduše odkázat například na vybranou webovou stránku, anebo do nějaké konverzace v aplikaci Zprávy. Postup je v tomto případě následující:

Prvně je nutné, abyste v Safari přešli na konkrétní webovou stránku, ve Zprávách pak do konkrétní konverzace.

přešli na konkrétní ve pak do konkrétní Jakmile tak učiníte, tak okno s webovou stránkou, respektive konverzací, nezavírejte.

Následně se přesuňte do nativní aplikace Poznámky.

Dále si v seznamu poznámek najděte tu, kterou sdílíte s ostatními uživateli, a klepněte na ni.

na ni. Tímto se ocitnete v samotné poznámce. Nyní věnujte pozornost nástrojovému panelu v horní části okna.

v horní části okna. Zde se nachází ikona odkazu s malým + , konkrétně nalevo od ikony fotografií – klepněte na ni.

, konkrétně nalevo od ikony fotografií – na ni. Zobrazí se malé okno, ve kterém už si můžete vybrat jeden z odkazů , který chcete přidat.

, který chcete přidat. Pro přidání odkazu stačí klepnout na tlačítko Přidat odkaz.

Pomocí výše uvedeného postupu lze tedy v macOS 12 Monterey v aplikaci Poznámky přidat do sdílené poznámky odkaz. Co se týče Safari, tak má tento odkaz stejnou funkčnost jako ten klasický hypertextový. Jde ale o to, že výše popsaná forma přidání zobrazí odkaz společně s názvem webové stránky a ikonou, což se může v některých situacích hodit. Minimálně tedy tento nový odkaz vypadá lépe, než odkaz v podobě klasického textu. Zajímavá je možnost pro přidání odkazu z aplikace Zprávy. Pokud druhá strana na tento odkaz klepne, tak se mu ihned zobrazí okno aplikace Zprávy s vybraným kontaktem. V dalších verzích macOS 12 Monterey určitě dojde k rozšíření této funkce.