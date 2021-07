Apple Watch dokáží rozpoznat postcovidové příznaky

Prakticky od první chvíle, kdy začal svět vnímat pandemii nemoci COVID-19 jako reálnou hrozbu, která jej může na dlouhé měsíce a v horším případě roky změnit, začali mnozí lidé spekulovat nad tím, zda je možné nemoc detekovat kromě testů například i nositelnou elektronikou typu Apple Watch. Tuto skutečnost již mnohé testy v předešlých týdnech a měsících potvrdily a z dalších dokonce nově vyplývá, že kromě nástupu COVID-19 jsou chytré náramky a hodinky schopné detekovat taktéž postcovidové příznaky – tedy obtíže přetrvávající u lidí již vyléčených z COVIDu.

Že je nositelná elektronika v čele s Apple Watch, produkty Fitbit a dalšími zařízeními schopna postcovidové příznaky odhalit, tvrdí nová lékařská studie zveřejněná v prestižním časopise JAMA Network Open, za kterou stojí vědci z kalifornského Scripps Research Translational Institute. Jejich výzkum probíhal od 25. března loňského roku až do 24. ledna letoška s tím, že se do něj zapojilo více než 37 000 účastníků využívajících Apple Watch a jinou nositelnou elektroniku a to přes aplikaci MyDataHelps. Ačkoliv bude průzkum dat ještě nějakou dobu pokračovat, už nyní je jasné, že například klidová srdeční frekvence u osob, které onemocnění COVID-19 prodělaly, se může výrazně lišit od frekvence srdcí lidí, kteří se s nemocí potýkat nemuseli. Totéž pak platí i o datech o jejich spánku, který se jeví jinak.

Zde však zajímavá data nekončí. Chytrá elektronika pro měřen tepové frekvence pomohla zjistit například to, že po onemocnění COVID-19 začala mnoha nemocným klesat zhruba po 9. dnech od projevení se nemoci tepová frekvence, aby záhy poměrně výrazně vyrostla a zůstala celé měsíce na vyšších hodnotách, než na které byli uživatelé dříve zvyklí. Celých 14 % zúčastněných, kteří se COVID-19 nakazili, se pak nedostali na svou standardní tepovou frekvenci ani po více než 133 dnech.

Bude velmi zajímavé sledovat, co vše ještě dokáží vědci z dat, která díky nositelné elektronice dostanou, o onemocnění COVID-19 a jeho projevech po vyléčení zjistit. Každopádně už to, co mají k dispozici nyní, se jeví jako velmi zajímavý odrazový můstek pro nejrůznější chytré funkce hodinek, které by mohly na podobné věci brzy automaticky upozorňovat. Vše však ukáže samozřejmě až čas.