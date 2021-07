Mezi jednu z mnoha bezpečnostních funkcí, po kterých uživatelé jablečných telefonů volají, patří možnost pro uzamknutí jakékoliv aplikace pomocí Touch ID či Face ID. Pokud by k uzamknutí aplikace došlo, tak by se uživatel před vstupem do ní musel opětovně autorizovat, stejně jako při odemčení iPhonu. Vzhledem k tomu, že Apple s touto funkcí stále nepřišel, tak museli zasáhnout samotní vývojáři jednotlivých aplikací. Pojďme se společně v tomto článku podívat na 5 aplikací na iPhone, které můžete uzamknout pomocí Touch ID či Face ID.

WhatsApp

I přesto, že se WhatsApp na začátku letošního roku dočkal masivního odlivu uživatelů, tak jej samozřejmě neustále využívá opravdu mnoho uživatelů. WhatsApp se tak i nadále řadí mezi nejpopulárnější chatovací aplikace, a to mezi všemi generacemi. Dobrou zprávou je, že si WhatsApp můžete zabezpečit pomocí Touch ID či Face ID, což znamená, že se nikdo nepovolaný nedostane k vašim konverzacím. Ať už tedy máte v aplikaci WhatsApp konverzace o čemkoliv a s kýmkoliv a chtěli byste provést jejich uzamčení, tak v aplikaci WhatsApp přejděte do Nastavení -> Účet -> Soukromí -> Zamykání obrazovky, kde funkci aktivujte.

Messenger

Kromě komunikační aplikace WhatsApp patří mezi velmi populární také Messenger, který se svým způsobem „odtrhl“ od Facebooku. Každý, kdo má na Facebooku účet, může aplikaci Messenger využívat. Pro někoho se tak možná jedná o hlavní komunikační aplikaci, což je samozřejmě pochopitelné. I skrze různé bezpečnostní hrozby je Messenger populární hlavně kvůli velkému počtu uživatelů. K čemu vám totiž je chatovací aplikace, když v ní nejsou vaši přátelé či rodinní příslušníci. I Messenger můžete jednoduše uzamknout pomocí Touch ID či Face ID. Stačí klepnout na ikonu vašeho profilu (vlevo nahoře) -> Soukromí -> Zámek aplikace. Zde funkci aktivujte a poté si případně nastavte čas pro vyžadování Face ID.

Google Disk

Google Disk využíváme pro skladování všemožných dat. Může se jednat o klasická data do práce či školy, v určitých případech ale můžeme mít na Google Disku uložená i cenná data, která by se za žádnou cenu neměla dostat do rukou cizí osoby. I Google Disk si můžete nechat uzamknout pomocí Touch ID či Face ID, takže si můžete být jistí, že se bez vašeho otisku prstu nebo tváře nikdo k datům nedostane. Pro aktivaci této funkce stačí přejít do aplikace Google Disk, kde vlevo nahoře klepněte na ikonu tří čar. Z menu pak vyberte Nastavení -> Obrazovka ochr. soukromí, kde funkci aktivujte a případně si nastavte další možnosti.

Poznámky

I Poznámky mohou často sloužit jakožto místo, na kterém se sejdou nějaké cenné informace a data. I když by se to z bezpečnostního hlediska dělat neměli, tak si mnoho z náš dočasně píše PINy ke kartám či různá hesla právě do aplikace Poznámky. Samotná aplikace Poznámky kompletně uzamknout nejde, takže pokud se někdo dostane do vašeho iPhonu, tak bude moci tuto aplikaci otevřít. Uzamknout si však můžete jednotlivé poznámky, a to relativně jednoduše. Prvně stačí provést aktivaci funkce v Nastavení -> Poznámky -> Heslo, kde si vyberte účet a aktivujte Používat Face ID. Poznámku pak zamknete tak, že se do ní přesunete, klepnete na ikonu tří teček vpravo nahoře, a poté zvolíte možnost Zamknout.

Fotky

Data, která nechcete sdílet s ostatními lidmi, se mohou nacházet i v aplikaci Fotky. Zde je možné konkrétní fotografie či videa přesunout do sekce Skryto. Do této sekce však může mít stále kdokoliv přístup, a to bez nutné autorizace. Svým způsobem je tedy Skryto určeno pouze pro skrytí fotografií z knihovny. Pokud byste si nativní Fotky chtěli uzamknout, tak se vám to bohužel nepodaří. Naštěstí ale existují různé aplikace, do kterých lze fotografie importovat, a poté uzamčení provést. Doporučit vám v tomto případě mohu aplikaci Safety Photo+Video Pro, kterou si můžete uzamknout také pomocí Touch ID a Face ID. Navíc k tomu je aktuálně aplikace k dispozici zdarma, takže stahujte, dokud můžete.

Aplikaci Safety Photo+Video Pro stáhnete zdarma zde