Tento název sítě kompletně deaktivuje Wi-Fi na vašem iPhonu

Není to tak dávno, co jsme vás na stránkách LsA informovali o specifickém názvu Wi-Fi sítě, který má za určitých okolností schopnost zcela deaktivovat možnost připojení vašeho iPhonu k jakékoliv Wi-Fi síti. Jednalo se o název „%p%s%s%s%s%n“, a na zmíněnou skutečnost tehdy na svém twitterovém účtu upozornil bezpečnostní expert Carl Schou. K deaktivaci Wi-Fi došlo kvůli kombinaci konkrétních znaků v názvu inkriminované sítě a dalších, blíže nespecifikovaných okolností. Nyní se objevila další zpráva podobného typu, přičemž se opět jedná o specifické vlastnosti sítě, které způsobí neschopnost iPhonu připojit se k Wi-Fi.

Od objevení první chyby tohoto typu uběhlo pouhých několik týdnů, a nyní se objevily nové zprávy o další podobné chybě. Také v tomto případě na danou chybu upozornil bezpečnostní expert Carl Schou, přičemž chyba funguje na velmi podobném principu jako ta předchozí. Carl Schou počátkem tohoto týdne zveřejnil na svém twitterovém účtu nový příspěvek, ve kterém opět zmiňuje síť s konkrétním názvem, která na vašem iPhonu – poté, co jej k síti připojíte – zcela deaktivuje jeho schopnost připojení k Wi-Fi.

Název sítě zní „%secretclub%power“. Carl Schou ve svém twitterovém příspěvku opět poukazuje na to, že k obnovení schopnosti iPhonu připojit se k Wi-Fi nestačí ani obnovení síťových nastavení. Tentokrát to vypadá, že jediným způsobem, jak chybu opravit, je tovární reset zařízení, přičemž v předchozím případě stačilo zmiňované obnovení nastavení sítě. Postup si na vlastní kůži vyzkoušeli například redaktoři serveru 9to5Mac, kteří důrazně nabádají uživatele, aby s pojmenováním sítě raději nijak neexperimentovali. Kromě jiného to vypadá, že k aktivaci chyby může dojít poté, co se iPhone dostane do dosahu veřejné Wi-Fi sítě, která nese uvedené pojmenování.