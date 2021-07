iPhone 13 Pro (Max) fotoaparát: Podívejte se, jak výrazně se oproti loňským modelům zvětší

Že dostane letošní iPhone 13 Pro (Max) fotoaparát s výrazně většími rozměry než loňské iPhony z řady 12 Pro není již pěkných pár měsíců žádným tajemstvím. Ostatně, přesné rozměry unikly již poměrně dávno a totéž platí i o maketách, díky čemuž si tak mohli jablíčkáři o velikosti fotomodulu udělat v předešlých dnech velmi dobrý obrázek. Ten si navíc lze nyní dotvořit i díky fotkám zveřejněným velmi dobrým leakerem vystupujícím pod přezdívkou UnclePanPan. Ten totiž na internet vyvěsil fotku zachycující obaly na iPhony 13 Pro od nejmenovaných předních výrobců příslušenství, které jsou nasazené na iPhony 12 Pro (Max) a díky tomu skvěle ukazují, o kolik menší jsou jejich fotomoduly.

Fotogalerie iPhone 13 Pro Max fotoapart 1 iPhone 13 Pro Max fotoapart 2 iPhone 13 Pro Max fotoapart 3 iPhone 13 Pro Max fotoapart 4 Vstoupit do galerie

Výrobci příslušenství jsou dlouhodobě považováni za jedny z nejlepších zdrojů informací ohledně nových produktů, jelikož se do výroby příslušenství pouští zpravidla dlouhé měsíce před oficiálním odhalením kousků, pro které jsou jejich produkty určeny. Jedině tak si totiž jsou schopni zajistit výsostné postavení na trhu hned od prvního dne prodejů novinky. A právě kvůli tomu musí disponovat extrémně přesnými zdroji, jelikož v opačném případě by jejich s předstihem vyrobené produkty přišly vniveč. Díky tomu lze tak i nově uniklé fotky považovat s trochou nadsázky za předčasné odhalení nebo chcete-li potvrzení rozměrů fotoaparátu, které budou alespoň u iPhonu 13 Pro Max skutečně výrazně větší než loni. Jeho fotomodul totiž bude alespoň podle výřezu v krytu o dobrou čtvrtinu větší. Co se pak týče fotomodulu iPhonu 13 Pro, ten buď naroste nepatrně, nebo leaker zveřejnil kryt pro iPhone 13, jehož fotomodul by teoreticky růst nemusel skoro vůbec.

K odhalení nových iPhonů dojde jako již tradičně v průběhu podzimu, pravděpodobně pak hned na jeho začátku v září. Zatím se totiž nezdá, že by Apple trpěl výrobními problémy, které by odhalení jeho novinek komplikovaly a odsoudily jej tak rovnou k pozdějšímu představení například v průběhu října, jak tomu bylo v loňském roce. Do podzimu je nicméně stále relativně dost času a světu tak zatím nezbývá nic jiného než doufat, že vše půjde podle plánů i nadále.