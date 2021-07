Apple nasadí příští rok 3nm mobilní procesory, do iPhonů je však nedá

Zdá se, že v udávání trendů ve světě mobilních procesorů hodlá Apple pokračovat i nadále. Podle nových informací z dodavatelského řetězce, které jako první zveřejnil asijský portál Nikkei, má totiž kalifornský gigant už v příštím roce světu ukázat první mobilní procesory postavené na 3nm technologii, které by měly být výrazně výkonnější a energeticky úspornější než je tomu nyní u jeho čipů postavených na 5nm. Překvapivě se však nemají objevit v iPhonech.

Podle zdrojů Nikkei mají být nové 3nm čipy řady A oproti nynějším 5nm o 10 až 15 % výkonnější a o 25 až 30 % energeticky úspornější, což se sice může zdát na první pohled jako poměrně nevýrazné vylepšení, ale vzhledem k tomu, jak extrémně výkonné a energeticky úsporné nynější 5nm čipsety jsou je naprosto jasné, že i takto “malý” krůček vpřed je nutné vnímat jako extrémní zlepšení, Prostoru pro růst zde je totiž už minimum. Velmi zajímavé je nicméně to, že se nových 3nm čipů mají jako první dočkat iPady Pro, na kterých si je tak Apple zřejmě řádně otestuje. Opakovat se tak bude situace z loňska, kdy se taktéž vlajkového čipsetu dočkal jako první iPad a až po něm iPhony. Řeč je konkrétně o A14 Bionic a iPadu Air spolu s iPhony 13 (Pro).

Ačkoliv zdroje neuvádí, proč má Apple 3nm čipy v příštím roce v plánu nasadit jen do iPadů Pro, jako nejpravděpodobnější vysvětlení se jeví jejich komplikovaná výroba. Právě na té totiž i v minulosti mnohé plány padaly. Pro příští rok má mít proto Apple pro iPhony připravený pomyslný mezistupeň ve formě 4nm čipů, které by mohl v budoucnu využívat u méně důležitých produktů a jejich vývoj proto určitě nepřijde vniveč. Co se pak týče letoška, dočkat se máme čipů postavených na vylepšené 5nm technologii, u kterých se dá očekávat výkonnostní nárůst a energetická úspora v řádu nižších jednotek procent.