Recenze powerbanky TAU® 3V1: Mějte energii pro svůj iPhone i na klíčích

Powerbank je na trhu opravdu mnoho trhu opravdu mnoho. Před nákupem je nutné si vždy říci, jak chcete vaši budoucí „energii sbalenou na cesty“ používat. Je velký rozdíl, jestli z powerbanky potřebujete napájet všechny elektrické zařízení týden v kempu, nebo chcete používat powerbanku denně a přenášet i v kapse. Jeden velmi zajímavý model z “druhého tábora” nám před pár dny dorazil i do redakce. Řeč je konkrétně o powerbance TAU® 3V1, která vypadá jako klíčenka, slouží jako powerbanka.Je opravdu malá a lehká. Jak je praktická, proč ji stále nosit při sobě a pro koho je vhodná

Technické specifikace

TAU® 3V1 je powerbanka až pro 3 tipy zařízení podle konektoru nabíjení. Máte k dispozici Lightning, Micro USB a USB-C. Co se týče kapacity akumulátoru, ta je 1.400 mAh, což sice není mnoho, ale do titěrného těla powerbanky se toho zkrátka více ani vejít nemohlo. Pokud by vás pak zajímaly rozměry, ty jsou 60 × 45 × 12 mm při kolibří váze 40 gramů, kterou ani necítíte. Powerbanka může sloužit i jako klíčenka, díky čemuž jí tak můžete mít neustále při ruce.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Balení

Při prvním pohledu mi balení připomíná knihu – dokonce se i stejným způsobem otevírá. Krabička je vyrobena z pevného kartonu a má praktické magnetické zavírání.

Krabička je potisknuta červenobílými motivy. Na zadní straně je fotonávod pro použití, popis produktu a návod v českém a slovenském jazyce, loga všech povinných certifikátů a informaci kapacitě a kde a jak bylo zařízení vyrobeno. Zdalo by se, že je na obale až moc informací, ale pravdou je, že vše potřebné lze vyčíst právě z něj a další informace již nepotřebujete nikde dohledávat, což je, myslím si, celkem fajn.

Fotogalerie TAU® 3V1 - balení 3 TAU® 3V1 - balení 3 TAU® 3V1 - balení 2 TAU® 3V1 - balení 2 TAU® 3V1 - balení TAU® 3V1 - balení TAU® 3V1 - vrch balení TAU® 3V1 - vrch balení +2 Fotek TAU® 3V1 - spodek balení TAU® 3V1 - spodek balení Vstoupit do galerie

V balení je powerbanka, dobíjecí dokovací stanice, nabíjecí kabel a překvapivě hmoždinky. Výrobce totiž počítá s tím, že dokovací stanici budete používat jako nástěnný stojan na klíče – lze jej totiž ke stěně skutečně přivrtat. Přiložené hmoždinky velice oceňuji, je mnohdy nenajdete ani u balení nábytku a je zkrátka příjemné, že se v tomto směru chce výrobce svým zákazníkům co nejvíce usnadnit použití jeho produktu. Nemusím se tak zamýšlet nad tím, jaký typ a jak velké hmoždinky potřebuji a mohu rovnou instalovat.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Design a zpracování

Powerbanka TAU® 3V1 je rozměrově nejmenší, jakou jsem kdy držel v ruce. Tvrzení, že se jedná o nejmenší powerbanku na světě mi přišlo trochu silné, ale nakonec jsem žádné menší zařízení tohoto typu skutečně nenašel a tak mohu slova výrobce, kterými powerbanku prezentuje, jedině potvrdit.

Produkt je zamýšlen jako klíčenka, pro což jsou její rozměry skutečně skvělé Je totiž velká jako klíček od auta, nebo jako dálkové ovládání brány u domu. Vleze se vám tedy v pohodě do kapsy a i to samozřejmě i v případě, že ji máte na klíčích připnutou – jejich objem totiž nějak výrazně nenabobtná.

Zpracování klíčenko-powerbanky je dle mého názoru na skutečně vysoké úrovni, za kterou se rozhodně nebudete muset stydět. Je vyrobena z kvalitního a odolného bílého plastu, který se mi po pár dnech testování s klíči v kapse nepodařilo poškrábat, což lze jedině kvitovat. Kdyby vás pak zajímalo mé hodnocení designu, hodnotil bych slovem „minimalistický“. Na horní straně je jen název powerbanky, který navazuje na konec očka pro uchycení na klíče. Ze spodní strany je nálepka, na které najdete název výrobce, QR kód pro připojení se ke komunitě a všechny nutné certifikáty. Rušivé polepy či jiné designové šílenosti se tedy nekonají.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Poměrně zajímavé je, že všechny čtyři boční strany jsou funkční a každá zastává konkrétní účel. Vepředu najdeme praktické kovové poutko pro uchycení na klíče. Je opravdu pevné a nehrozí, že by klíče z přívěšku spadly. Po bocích jsou pogumované šedé konektory pro nabíjení vašich mobilních zařízení. Jedná se konkrétně o Lightning a o USB-C/micro USB. Vzadu je malý kovový kroužek, který slouží k magnetickému uchycení k dokovací stanici a nabíjení powerbanky.

Dokovací stanice je vyrobena ze stejného tvrzeného bílého plastu jako powerbanka. Na horní straně je kolébka a magnetický nabíjecí konektor. Ze spodní strany je umístěn šuplíček, do kterého se vkládá nabíjecí kabel a hmoždinky pro připevnění na stěnu. TAU® 3V1 se vyrábí v bílé, černé a olivové barvě a je dostupná za 639 Kč.

Osobní zkušenost

Na začátku testu jsem byl zvědavý, jak mi TAU® 3V1 pomůže v mém každodenním životě. S podobným kouskem se člověk přeci jen denně nesetká. S odstupem několika týdnů testování musím uznat, že mě velmi mile překvapily miniaturní rozměry, respektive pak to, jak skvěle je díky nim powerbanka využitelná. Myšlenka, že si de facto pomocí klíčů můžu kdykoliv dobít svůj mobilní telefon je prostě fascinující. Jedinou nevýhodu tohoto řešení vidím u lidí, kteři se už zbavili všech klíčů a proto nepotřebují ani přívěsky na ně. Jenomže, paradoxně právě pro tyto lidi je nouzová powerbanka povinnou výbavou.

Představte si, že dům odemykáte telefonem, že auto startujete telefonem, že se dostanete do své kanceláře jen za pomoci telefonu. Ale co se stane, když dojde baterie? Buď musíte hledat klíče,nebo nabít baterii vašeho mobilu. S touto praktickou powerbankou je problém vyřešen raz dva. A co my, co jsme ze staré školy a odemykáme si klíčema? Když všude nosím klíče s sebou, nosím společně s nimi energii navíc. A ta se hodí vždy, protože tak odpadá nosit sebou nabíječku.

S powerbankou TAU® 3V1 se budete cítit s trochou nadsázky jako agent 007, který má na klíčích zásobu energie pro všechny moderní mobilní zařízení. Stačí jen vložit jeden z konektorů do zařízení a automaticky se začne dobíjet. Mimochodem, právě řešení nabíjecích kabelů mě taktéž velmi mile překvapilo. Výrobce totiž zkombinoval Lightning pro Apple produkty s microUSB, čímž vznikl zajímavý funkční hybrid šetřící spoustu místa.

Fotogalerie TAU® 3V1 - spodek balení TAU® 3V1 - spodek balení TAU® 3V1 - vrch balení TAU® 3V1 - vrch balení TAU® 3V1 - powerbanka TAU® 3V1 - powerbanka TAU® 3V1 - powerbanka 2 TAU® 3V1 - powerbanka 2 +15 Fotek TAU® 3V1 - zboku TAU® 3V1 - zboku TAU® 3V1 - dokovací stanice TAU® 3V1 - dokovací stanice TAU® 3V1 - dokovací stanice TAU® 3V1 - dokovací stanice 2 TAU® 3V1 - na klíčích TAU® 3V1 - na klíčích TAU® 3V1 - na klíčích 2 TAU® 3V1 - na klíčích 2 TAU® 3V1 - na klíčích 3 TAU® 3V1 - na klíčích 3 TAU® 3V1 - na klíčích 4 TAU® 3V1 - na klíčích 4 TAU® 3V1 - konektory TAU® 3V1 - konektory TAU® 3V1 - konektory 2 TAU® 3V1 - konektory 2 TAU® 3V1 - na zeď TAU® 3V1 - na zeď TAU® 3V1 - na zeď 2 TAU® 3V1 - na zeď 2 TAU® 3V1 - balení TAU® 3V1 - balení TAU® 3V1 - balení 2 TAU® 3V1 - balení 2 TAU® 3V1 - balení 3 TAU® 3V1 - balení 3 Vstoupit do galerie

Co se týče odolnosti powerbanky, té taktéž nemůžu nic moc vytknout. Při testování jsem jí nosil na klíčích, abych si odolnost ověřil na vlastní kůži, a nyní mohu s klidným svědomím říci, že „přežila“ bez jakýchkoliv šrámů. Pokud by vás pak zajímalo, jak rychle nabíjí, v mém případě zvládla iPhone 8 Plus (byť už starší kousek s horší kapacitou baterie) z 9 % na 52 % za velmi slušných 43 minut. Za mě tedy opravdu dobrý výkon – minimálně tedy na klíčenku. Upřímně, když si zvyknete, že máte víc jak 40% vaši mobilní baterie navíc, začnete ji aktivně využívat a powerbanka se stane vaším velkým pomocníkem pro každý den.

Pochválit musím i nabíjecí kolébku. Po její instalaci na stěnu jsem přestal hledat klíče. Vždy je mám uložené v nabíjecím doku, který udrží až 350 g. S přehledem udrží svazek klíčů i s přívěskami, klíčem od auta a AirTagem a navíc nabije powerbanku TAU® 3V1. S nabíjecí kolébkou souvisí možná trochu paradoxně i jedna z největších obav, kterou jsem před testováním měl. Powerbanka totiž nedisponuje diodami oznamujícími stav baterie, čehož jsem se upřímně celkem bál, protože je kvůli tomuto prvku produkt z hlediska nabití zkrátka nečitelný. Protože ale každý den pro příchodu domů, klíče s powerbankou vkládám do stanice, ráno při odchodu do světa, je powerbanka denně plně nabitá a nabíjecí diody řešit člověk nemusí. A při nabíjení pak vlastně taky ne – jedná se přeci jen spíš o jakousi „energetickou tyčinku“ pro váš smartphone, která mu dodá nějakou tu energii a nikoliv nabíječku, která jej zasytí z 0 na 100 %. Kvůli tomu tedy pojedete pravděpodobně vždy s nabíjením „na doraz“ a diody řešit nebudete.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Závěr

Powerbanka TAU® 3V1 je dle mého názoru ideální parťák pro každodenní používání. Poskytuje energii navíc a oddálí tak možné hledání elektrické sítě či úplně eliminuje nutnost nosit nabíječku sebou. Pokud využíváte chytrý telefon a chcete mít energii v záloze vždy při sobě, tato powerbanka je přesně pro vás.

Powerbanku TAU® 3V1 můžete zakoupit zde