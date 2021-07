5 filmů na iTunes, které tento víkend pořídíte výhodněji (2. 7. 2021 – 4. 7. 2021)

Služba iTunes čas od času zlevňuje vybrané tituly – v dnešním článku se podíváme na pětici filmů, které si na iTunes můžete o víkendu pořidit zvýhodněně. Může se však stát, že filmy na iTunes opět podraží a k zakoupení tak budou za jinou cenu, než uvádíme ve článku. My to bohužel nemůžeme ničím ovlivnit, avšak ujišťujeme vás, že v době psaní článku byly ceny na českém iTunes takové, jaké uvádíme.

Smrtonosná zbraň

Černošský seržant Roger Murtaugh (Danny Glover), který má pár týdnů do důchodu, dostane za parťáka bílého seržanta Martina Rigse (Mel Gibson), jenž chtěl po smrti manželky spáchat sebevraždu. Z počátku si nepadnou do oka, společně však budou muset vyřešit případ nebezpečného gangu pašeráků drog. Úspěch filmu zaručil další tři pokračování.¨

59,- vypůjčení, 129,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Film Smrtonosná zbraň pořídite zde.

Sex ve městě 2

Čtyři přítelkyně na život a na smrt, Carrie, Samantha, Charlotte a Miranda, mají i po dvou letech své problémy. Carrie je rozmrzelá z toho, že se svým vysněným partnerem zabředla do stereotypního manželství. Charlotte přesvědčuje své kamarádky, že je šťastná, jim ovšem neujde, že ji dvě malé dcerky připravily o veškerou energii. Situaci jí neulehčuje ani nová chůva, po které pokukuje manžel Harry. Miranda se cítí nedoceněná v práci, kde se po ní neustále vozí nový šéf. Samantha se snaží díky všemožným hormonálním přípravkům potlačit blížící se menopauzu, což se jí daří. A proto se v dobré náladě vydává na premiéru filmu svého bývalého milence, kde se seznámí se šejkem Khalidem. Ten ji pozve do svého hotelu v Abu Dhabi. Pozvání s nadšením přijímá, ovšem pod podmínkou, že s sebou vezme své nejlepší kamarádky. Carrie, Charlotte, Miranda a Samantha se ocitají v kouzelném světě, kde je Khalid zahrnuje péčí a luxusem.

59,- vypůjčení, 129,- zakoupení

Angličtina

Film Sex ve městě 2 pořídíte zde.

Šílený Max 2: Bojovník silnic

Jen málo snímků v historii akčních filmů se může rovnat Šílenému Maxovi 2. Nabitý dobrodružstvím, rychlostí i krveprolitím vás vystřelí do světa, kde se post-katastrofická budoucnost setkává s mytologií minulosti. Nebo jednodušeji, jeden z nejúžasnějších kaskadérských filmů vůbec. Před sérií Smrtonosných zbraní a Maverickem (1994) se Mel Gibson proslavil jako Max, osamělý hrdina brázdící australské silnice v nikdy nekončícím pátrání po palivu. Proti němu a hrstce obránců skladu s palivem stojí bizarní válečníci pod vedením Humunguse, který nebere žádné zajatce. Když začne bitva, není cesty zpět, „divoká zábava a fantastický zážitek z filmu.“ (Sheila Benson, Los Angeles Times). Se Šíleným Maxem na vaší straně nebude o akci nouze.

59,- vypůjčení, 129,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Film Šílený Max 2: Bojovník silnic pořídíte zde.

Ace Ventura: Volání divočiny

Ace Ventura se uchýlil do buddhistického kláštera, kde se plně oddal meditacím, ale nezůstane bez práce dlouho. Objeví se totiž neodbytný cizinec, který mu nabídne práci a společně s představeným kláštera, který by se svérázného detektiva rád zbavil, ho přesvědčí, aby nabídku přijal. Jde o to, aby v provincii Bonai našel ukradené posvátné zvíře kmene Wačatů, bílého netopýra Šikaku, které měla náčelníkova dcera dostat jako svatební dar. Pokud by se zvíře nenašlo, je útočný kmen Wačutů, z něhož pochází ženich, připraven nevěstin kmen zmasakrovat a do jednoho vybít. Ace nejprve ztropí řadu skandálů v sídle konzula Cadbyho, kde šokuje zdejší bělošskou smetánku, a potom se okouzlen Afrikou vydává do vesnice, aby zahájil pátrání. Setká se tu mimo jiné také s krásnou náčelníkovou dcerou, která na něj má velmi neobvyklou prosbu a přestože jí nedokáže odolat, nezapomíná na své poslání. Brzy se dostane na stopu bezcitnému lovci ohrožených druhů zvířat Quinnovi, jehož havraní pero najde v jeskyni, odkud byl netopýr ukraden. Sleduje ho pomocí velmi rafinovaných metod a pomalu se přes řadu nečekaných nebezpečí propracovává k odhalení skutečného pachatele i jeho nekalých úmyslů.

129,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Film Ace Ventura: Volání divočiny pořídíte zde.

Zakázané království

Jason (Michael Angarano) je americký teenager, který se zajímá o kung-fu a klasickou kinematografii Hongkongu. V jednom zapadlém vetešnictví nalezne legendární zbraň čínského bojovníka – Opičího krále, díky které se nečekaně objeví v minulosti, ve starodávné Číně. Zde se setkává s opilcem a mistrem kung-fu Lu Yangem (Jackie Chan), s tajemným tichým mnichem (Jet Li) a s překrásnou Golden Sparrow (Crystal Liu Yifei). Strhující dobrodružství může začít…

59,- vypůjčení, 99,- zakoupení

Čeština

Film Zakázané království pořídíte zde.