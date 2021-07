5 seriálů na HBO GO, které zvládnete zhlédnout přes prázdniny

Streamovací služba HBO GO nabízí poměrně velké množství seriálů, od méně známých až po ty kultovní. Řada z nás možná neměla v průběhu školního roku čas sledovat to, co by sledovat chtěla. O prázdninách ale čas plyne přece jenom trochu jinak, a spousta lidí má více volného času. V dnešním článku vám přinášíme inspiraci na pět seriálů, které jistě stihnete na HBO GO zhlédnout přes prázdniny. Záměrně jsme vybrali ty, které mají pouze jednu sérii, a které tedy stihnou zhlédnout i zaneprázdnění diváci.

Pius XIII. je v kómatu. Po nečekané přestávce se Voiellovi podaří dosadit na papežský trůn Sira Johna Brannoxe, umírněného a okouzlujícího anglického aristokrata. Nový papež pod zdánlivě dokonalou fasádou skrývá mnohé slabiny a tajemství.

Minisérie Černobyl rekonstruuje příběh o jaderné havárii z roku 1986 – jedné z nejhorších katastrof v historii způsobených člověkem – a o statečných ženách a mužích, kteří se obětovali, aby zachránili Evropu před nepředstavitelnou pohromou.

Seriál Byl by to hřích nahlíží na přátelství a lásku během epidemie AIDS v 80. letech minulého století očima tří mladých gayů, kteří začínají nový život v Londýně. Ve stínu této choroby jsou odhodláni žít a milovat vášnivěji než kdy dřív.

Euforie, dramatický seriál o dospívání, vypráví příběh skupiny středoškoláků, kteří se snaží vyznat v lásce a přátelství ve světě drog, sexu, traumat a sociálních sítí. V čele hereckého obsazení stojí herečka a zpěvačka Zendaya.

Seriál se odehrává v alternativní historii Spojených států, v níž jsou „superhrdinové“ postaveni kvůli svým násilným metodám mimo zákon. Přesto se někteří z nich shromáždí s cílem zažehnout revoluci, kterou se ostatní snaží zastavit.