Spotify se na Macích dočká již brzy podpory M1

Řadíte se mezi majitele Maců s M1 a zároveň mezi posluchače Spotify? Pak pro vás máme dobrou zprávu. Spotify totiž před pár hodinami oznámilo vydání první bety své “macovské” aplikace optimalizované pro Macy s M1.

Betu Spotify pro Macy s M1 si můžete stáhnout zcela zdarma a bez jakékoliv registrace přímo zde na stránkách Spotify. Samotná společnost nicméně upozorňuje na to, že se jedná o první veřejnou betu a že se u ní mohou uživatelé i proto setkat s nestandardním chováním ve formě pádů aplikace či nefunkčnosti některých jejích částí. Tyto věci je tedy potřeba až do vydání finální verze překousnout. A co že uživatelům na kompatibilních Macích přinese? Samozřejmě výhody čipu M1, které využívají i u jiných aplikací. Řeč je zejména o extrémně rychlém startu aplikace jako takové či o jejím celkovém chodu. Pravdou je, že minimálně svižný start si užijete už u této bety, což je rozhodně příjemná zpráva. Dá se navíc očekávat, že další bety budou aplikaci ještě zrychlovat.

Zdroj: Unsplash

Pokud se pro instalaci bety Spotify rozhodnete, ale nebudete s ní spokojeni a budete se chtít vrátit zpět na klasickou verzi aplikace, o nic složitého se naštěstí nejedná. Stačí totiž jen to, abyste si stáhli plnou veřejnou verzi například zde a betu si tímto souborem zkrátka a dobře přeinstalovali. Jakmile tak učiníte, poběží vám na M1 Macích opět “intelácká” verze jako doposud. Co se týče vypuštění ostré verze Spotify pro M1, to se dá očekávat již brzy.