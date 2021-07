Do Apple Arcade dorazilo karetní dobrodružství Solitaire Stories

Vývojáři nejnovějšího přírůstku v Apple Arcade prohlašují, že využívají nejlepší karetní hru v historii. Tento názor sice s nimi sdílet můžete, my však víme, že tento titul připadá kultovnímu Magic: the Gathering. Ať si ale myslíte o ambicích vývojářů vynést adaptovanou hru na vrchol pomyslných stupňů vítězů cokoliv, nemůžete jim upřít snahu a kreativitu, kterou vložili do své nové hry. Solitaire Stories totiž bere právě všem jistě dobře známý Solitaire a přidává k němu příběhové dobrodružství, a to nejen jedno, ale hned několik. Sami se přesvědčte v traileru níže, jakým způsobem budou každé z nich vývojáři ve hře odlišně prezentovat.

V Solitaire Stories vás čeká i pro klasický Solitaire netradiční systém postupu. Budete se pohybovat po odlišných světech, které budou obsahovat vždy několik úrovní. Ty se postupem času stávají stále obtížnějšími. Hra tak od vás nečeká, že se dokážete v pravidlech a nejlepších strategických postupech orientovat hned. Vše vás hezky po krocích naučí. Vývojáři navíc slibují, že na hře po jejím vydání nepřestabou pracovat. Do Solitaire Stories tak budou pravidelně přibývat nové příběhy, soutěže a výzvy. Protože jde navíc o hru v předplatném Apple Arcade, nemusíte se bát otravných reklam a nákupů v aplikaci. Hru můžete s aktivovaným předplatným stahovat z App Storu již nyní.