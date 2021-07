Nejlepší telefony v poměru cena/výkon, které i za rok dobře prodáte

Komerční sdělení: Jsou mezi námi tací, kteří koupí každým rokem nový model svého telefonu. Ať už to je z důvodu prestiže, nebo protože od svého telefonu jednoduše čekají jen to nejlepší, co se momentálně nachází na trhu. Přesně proto se dnes podíváme, jak v takovéto situaci, lidově řečeno, neprodělat kalhoty.

Jistotou je samozřejmě nakousnuté jablko. Jednak, protože až za rok vyjde další model, tak ten stávající prodáte kdekoli. A cena? Cena klesá až nečekaně pomalu. V případě společnosti využívajících OS Android je to ovšem jiná písnička. U těchto modelů už kupující nehledí jen na oděrky a ochranné sklo jako je to u Applu, kde máte jistotu v plynulém chodu systému. U těchto značek už zkoumáme rychlost systému. K tomu ještě kvalitu zobrazení pixelů, ale i kvalitu fotografii.

Naše rada proto zní poměrně jednoduše: Pokud víte, že za 365 dní svůj nový stroj pošlete dál, hleďte především na kvalitu. Vždy se totiž najde někdo, kdo bude rád používat telefon, o který se jeho majitel předchozí rok svědomitě staral. Ať už se rozhodnete pro iOS nebo Android, jednu věc budou mít vždy společnou. Zaslouží si tu nejlepší péči. Nejlepší péče neznamená jen obal a ochranné sklo. Péče znamená kvalitní a pravidelný servis. Ať už čištění zvenku či zevnitř, tak i kontrola od odborníků, kterým rukama denně projdou desítky telefonů. Jedny takové najdete i v iLoveServisu, kde, jak už název napovídá, se o vás a váš klenot postarají s láskou.

Není záruka jako záruka

Tak jako my chodíme k lékaři, tak i naše prodloužené ruce, tedy mobilní telefony, potřebují kvalitní péči. U lékaře doufáme, že bude co nejkvalitnější a náš problém vyřeší díky svému vzdělání a praxi. Mnozí z nás za svůj telefon dáme desítky tisíc korun, a proto je logické, když tento telefon svěříme těm, kteří mají to nejlepší vzdělání a praxi v oblasti servisu mobilních telefonů. Naše mobilní zařízení má oproti nám ovšem několik nesporných výhod v oblasti péče.

Možnost obrovského výběru servisů, ale hlavně záruku. Tyto možnosti výběru jsou dokonce tak velké, že mnohdy volíme tu první, která se nabídne. Jenže je to stejné jako u lékaře. Hledáte a doufáme v toho nejlepšího. V iLoveServisu jsou každopádně ti nejlepší – lidé se vzděláním a praxí. Lidé, kterým denně projdou rukama desítky mobilních zařízení od věrných zákazníků. A spousta z nich využila možnost vložit odpovědnost za kompletní záruky do jejich rukou. Nabízí totiž možnost převzetí zodpovědnosti za kompletní záruku. Nebuďme lhostejní k péči o naše prodloužené ruce. Dejme jim možnost mít servis od specialistů, kteří se starají jen o ně a dobře vědí co náš telefon potřebuje.

O kvalitách iLoveServis navíc hovoří i tisícovky spokojených zákazníků, kteří své zařízení svěřili právě do rukou těchto odborníků. To ostatně prokazuje například ohodnocení 4,7 hvězdiček z 5 na Facebookové stránce společnosti, kde svou recenzi již zveřejnilo přes 2 tisíce lidí. Servis si konkrétně poradí s opravami iPhonů, iPadů a MacBooků, ale zároveň se také specializuje i na ostatní značky jako Huawei, Samsung či Xiaomi.

