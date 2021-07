Instagram se řadí mezi jednu z nejoblíbenějších sociálních sítí na světě. V rámci této sociální sítě mezi sebou uživatelé mohou sdílet především fotografie, v posledních letech se však „portfolio“ Instagramu rozrostlo o příběhy, delší IGTV videa či třeba Reels, které fungují na stejné bázi jako známý TikTok. Co se aplikace jako takové týče, tak oficiálně je k dispozici pouze pro iPhone. Pokud byste si ji chtěli nainstalovat na iPad, tak se musíte spokojit s ne úplně ideálním rozhraním, na Apple Watch pak Instagram není k dispozici vůbec. I přesto ale existuje cesta, pomocí které si můžete na vašich Apple Watch sociální síť Instagram prohlížet.

Jak nainstalovat Instagram na Apple Watch

V případě, že byste chtěli získat Instagram i na vaše Apple Watch, a to s možnostmi pro prohlížení zdi, příběhů a aktivity, objevování nového obsahu či odepisování na zprávy, tak je nutné, abyste sáhli po speciální aplikaci třetí strany. Tato aplikace nese název Lens a dokáže Instagram ve velmi dobré podobě na vaše Apple Watch přidat. Pokud vás tato možnost zajímá, tak pokračujte následovně:

Prvně je nutné, abyste si na iPhone stáhli aplikaci Lens – stačí klepnout na tento odkaz .

– stačí klepnout na . Jakmile tak učiníte, tak staženou aplikaci klasicky spusťte.

Tímto se ocitnete na hlavní stránce aplikace Lens, kde klepněte na tlačítko Login to Instagram.

Dále se vám otevře prohlížeč, ve kterém je nutné, abyste se přihlásili k vašemu účtu na Instagramu. Zadejte tedy uživatelské jméno a heslo, popřípadě se přihlaste pomocí Facebooku.

Máte-li aktivovanou dvoufaktorovu autentizaci, tak proveďte ověření.

Následně už dojde k přihlášení k vašemu profilu na Instagramu.

Nyní přejděte na vaše Apple Watch a otevřete na nich aplikaci Lens. Jestliže aplikaci Lens nemůžete najít, tak na iPhone přejděte do aplikace Watch, sjeďte úplně dolů a u Lens klepněte na Instalovat.

a otevřete na nich aplikaci Po otevření aplikace Lens už se můžete vrhnout do prohlížení Instagramu na vašich Apple Watch.

Aplikace Lens je rozdělena hned do několika různých částí. V rámci Home najdete příspěvky, které se zobrazují na vaší zdi, v Activity si pak můžete prohlédnout aktivitu, která je spojena s vaším profilem. Zde končí možnosti bezplatné verze aplikace Lens. Pokud byste chtěli zobrazit příběhy uživatelů ve Stories, prozkoumávat obsah v Explore, pracovat se zprávami v Messages, zobrazit si váš profil v Profile či vyhledávat v Search, tak bude nutné, abyste si zakoupili Lens Pro. Pokud se vám myšlenka Lens líbí a chcete mít možnost prohlížet si Instagram kdykoliv a kdekoliv, a to se všemi dostupnými funkcemi, tak stačí přejít do Lens na iPhonu, kde otevřete sekci Lens Pro. Pak stačí zaplatit 49, 79 nebo 99 korun (částka je na vás) a funkce se vám zpřístupní. Nelekněte se toho, že je u částek ikona dolaru – jedná se o chybu a částka je ve skutečnosti v korunách, o čemž se můžete přesvědčit v souhrnu o nákupu. Aplikace Lens má sice v App Storu horší hodnocení, osobně jsem s ní však neměl problém.