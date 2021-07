DigiTimes: Nové MacBooky Pro dorazí v září

Těšíte se na nové 14” a 16” MacBooky Pro osazené čipy M1X či M2? Pak pro vás máme dobrou zprávu. Podle zdrojů poměrně dobře informovaného asijského portálu DigiTimes se totiž zdá, že bychom na ně mohli čekat kratší dobu, než jsme si doposud mysleli.

Zdroje DigiTimes tvrdí, že má v současnosti Apple v plánu nové stroje světu ukázat “už” v září a nikoliv až na konci října či v listopadu, jak se doposud předpokládalo. Novinky má totiž dle všeho již nejenže hotové, ale už běží naplno i jejich výroba, díky čemuž by měl být schopný je světu naservírovat vcelku brzy. Vše ale bude ještě záležet i na výrobě jeho dalších produktů, která může odhalení novinek posunout kvůli jejich nižší prioritě. Zatím jsou však podobné spekulace zcela zbytečné.

Nové Macbooky mají svět zaujmout nejen svými novými čipy M1X či M2, ale taktéž displeji s mini LED podsvícením, které jsou v současnosti využívány u Pro Display XDR či 12,9” iPadů Pro M1. Počítá se u nich rovněž s nasazením nového designu, který by měl více zapadat do současného designového jazyka Apple produktů. Řeč je konkrétně o nasazení ostrých hran a zaoblených rohů displeje. Poměrně zajímavé je pak to, že se u novinek počítá rovněž s návratem některých konektorů – zejména HDMI či čtečky SD karet.