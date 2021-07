Applu hrozí zákaz prodejů Apple Watch, měl ukrást jednu z klíčových vychatávek nejnovější řady

Nad Applem se možná začínají stahovat nepříjemná mračna. Ve své domovině totiž čelí žalobě, která by mu mohla zabránit v prodejích Apple Watch Series 6. Ty totiž disponují snímačem pro okysličení krve uživatele, který využívá technologie, které si nárokuje nepřímá konkurence Applu ve formě firmy Masimo zabývající se výrobou zdravotnických zařízení.

Fotogalerie Apple_watch-series-6-Aluminum-blue-case-blood-oxygen-animation_09152020 Apple Watch Series 6 22 Apple Watch Series 6 21 Apple Watch Series 6 20 +20 Fotek Apple Watch Series 6 19 Apple Watch Series 6 18 Apple Watch Series 6 17 Apple Watch Series 6 16 Apple Watch Series 6 15 Apple Watch Series 6 14 Apple Watch Series 6 13 Apple Watch Series 6 12 Apple Watch Series 6 11 Apple Watch Series 6 10 Apple Watch Series 6 9 Apple Watch Series 6 8 Apple Watch Series 6 7 Apple Watch Series 6 6 Apple Watch Series 6 5 Apple Watch Series 6 4 Apple Watch Series 6 3 Apple Watch Series 6 2 Apple Watch Series 6 1 Vstoupit do galerie

Celá zápletka je ve své podstatě velmi jednoduchá. Apple využívá u svých Apple Watch Series 6 pro snímání okysličení krve světelnou technologii schopnou detekovat množství kyslíku v krvi. A jelikož využívá u svých zařízení podobné řešení i Masimo, rozhodlo se Apple nařknout z krádeže obchodního tajemství a nelegálního použití svých patentových technologií. Celou věc nyní zkoumá americký úřad pro patenty a ochranné známky, který v případě podezření s krádeže patentů předá celou věc k dalšímu řešení soudům. Co se týče Applu, ten se samozřejmě nařčení brání a tvrdí, že využívá vlastní technologická řešení, která nemají s těmi Masima co do činění. S tím však Masimo nesouhlasí a po úřadech požaduje zákaz prodejů Apple Watch Series 6 a do budoucna nutnost u Apple Watch nasadit jiné technologické řešení pro snímání okysličení krve.

Spory, které musí Apple v souvislosti s možným porušením patentových technologií konkurence řešit, jsou v posledních letech extrémně častou záležitostí. Pravdou však je, že zatímco některé firmy se svých práv domáhaly regulérně, jelikož Apple jejich patenty skutečně zneužil, jiné se jen snažily svézt na jeho slávě a penězích, což se však několikrát skutečně povedlo. Je proto otázkou, z jakého směru vane vítr tentokrát a hlavně, jaké následky Applu přinese. Zákaz prodejů Apple Watch se sice očekávat nedá, určité peněžní sankce ale vyloučit rozhodně nelze.