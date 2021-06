Apple Watch Series 7 dorazí v nové barevné variantě

Nová generace Apple Watch nepřinese dle všeho jen nový design a rychlejší procesor, ale zřejmě i novou barevnou variantu. Po Jonu Prosserovi, který s informacemi ohledně nové barevné varianty přišel již před pár týdny, potvrdil tuto informaci další zdroj, konkrétně taiwanský portál UDN.

Podle zdrojů výše zmíněného portálu má Apple v plánu představit Apple Watch Series 7 minimálně v jedné nové barevné variantě, která bude ladit s novou generací iPhonů. O jaký odstín se bude jednat sice UDN neprozradil, podle leakera Jona Prossera by však mělo tentokrát jít o světle zelenou, do které by oblékl hliníkové modely a učinil z nich tedy lákavý doplněk pro majitele iPhonů 11, 12 či zřejmě 13 ve stejné barvě. Co se týče dalších barevných variant, na které jsme zvyklí u Apple Watch v současnosti, ty zůstanou zachovány. Jinak by tomu pak nemělo být ani u použitých materiálů.

Nové generace Apple Watch by se měl svět dočkat v průběhu letošního podzimu, kdy je Apple ukáže po boku iPhonů 13. Kromě nového designu a barvy či rychlejšího čipu se v souvislosti s nimi spekulovalo například i o schopnosti měřit hladinu cukru v krvi, krevní tlak či teplotu. V současnosti se však zdá, že ani jedné z těchto vychytávek se Apple Watch Series 7 nakonec nedočkají a Apple se je pokusí vyšperkovat spíše delší výdrží baterie. O jak výrazném prodloužení se bavíme je ale zatím nejasné.