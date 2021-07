Apple už prodal 100 milionů iPhonů 12

Obrovský prodejní hit. Tak přesně takto by se daly bez jakékoliv nadsázky označit loni představené iPhony řady 12. Ta se totiž dle všech dostupných informací prodává natolik dobře, že se jí za pouhých 7 měsíců prodalo na 100 milionů kusů. Její prodejní rychlost je tak výrazně vyšší než tomu bylo u iPhonů 11 z roku 2019.

Zatímco iPhonům 12 stačilo na prodání 100 milionů kusů “pouhých” 7 měsíců, iPhony 11 představené o rok dříve na to potřebovaly měsíců 9. Pokud by vás pak zajímalo, jak rychle se prodával jeden z největších hitů ve formě iPhonu 6, který je dodnes vnímán jako nejúspěšnější iPhone všech dob, bylo to taktéž 100 milionů kusů za sedm měsíců. “Dvanáctky” jsou tedy v tomto směru se “šestkami” z roku 2014 naprosto bez problému srovnatelné.

Fotogalerie Recenze iPhone 12 Pro Max Recenze iPhone 12 Pro Max iPhone 12 Pro Max LsA 15 iPhone 12 Pro Max LsA 14 iPhone 12 Pro Max LsA 13 +12 Fotek iPhone 12 Pro Max LsA 12 Zdroj: Redakce Letem světem Applem iPhone 12 Pro Max LsA 11 Zdroj: Redakce Letem světem Applem iPhone 12 Pro Max LsA 10 Zdroj: Redakce Letem světem Applem iPhone 12 Pro Max LsA 9 iPhone 12 Pro Max LsA 8 Zdroj: Redakce Letem světem Applem iPhone 12 Pro Max LsA 7 iPhone 12 Pro Max LsA 6 Zdroj: Redakce Letem světem Applem iPhone 12 Pro Max LsA 5 Zdroj: Redakce Letem světem Applem iPhone 12 Pro Max LsA 4 iPhone 12 Pro Max LsA 2 iPhone 12 Pro Max LsA 1 Vstoupit do galerie

Zatímco v roce 2014 slyšeli uživatelé na výraznou změnu designu ve formě zaoblení rohů, zúžení těla a celkové zvětšení telefonu, nyní je to podle analytiků z Counterpoint Research, kteří za průzkumem stojí, především 5G v kombinaci s opět novým designem a vynikajícími OLED displeji, jež některé uživatele konečně přiměly k přechodu ze svých starších telefonů. Co se pak týče prodejů jednotlivých modelů, největším trhákem je překvapivě iPhone 12 Pro Max, který má tvořit zhruba 29 % všech prodaných iPhonů 12. Jen mírně hůř si pak prodejně vedou 6,1” iPhony 12 a 12 Pro. Naopak iPhone 12 mini je dle všeho prodejní propadák.

iPhone 12 ve slevě seženete zde