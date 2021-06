Zapomeňte na peněženku, postačí vám Apple Watch s watchOS 8

Titulek tohoto článku je samozřejmě třeba brát trochu nadneseně, ve zkratce by se tak však dal shrnout rozhovor, který Yahoo poskytla dvojice vysoce postavených manažerů Applu, a to ředitelka produktového marketingu pro Apple Watch Deidre Caldbeck a technologický viceprezident Kevin Lynch.

Rozhovor se nesl ve znamení novinek ve watchOS 8 a tím, co všechno bude možné s novou verzí operačního systému pro Apple Watch dělat. Apple první novinky představil na WWDC 2021 a za zmínku rozhodně stojí zásadně předělaná aplikace Peněženka. Do té bude nově možné přidat daleko více věcí, než tomu bylo doposud. Jde zejména o další kreditní karty, lístky do kina, letenky či jízdenky a další osobní identifikační dokumenty, pokud bude jejich elektronická podoba oficiálně uznaná (v některých amerických státech takto půjde načíst například řidičský průkaz).

watchOS 8 watchOS 8 1 watchOS 8 2 watchOS 8 3 watchOS 8 4 +20 Fotek watchOS 8 5 watchOS 8 6 watchOS 8 7 watchOS 8 8 watchOS 8 9 watchOS 8 10 watchOS 8 11 watchOS 8 12 watchOS 8 13 watchOS 8 14 watchOS 8 15 watchOS 8 16 watchOS 8 19 watchOS 8 20 watchOS 8 21 watchOS 8 22 watchOS 8 23 watchOS 8 24 watchOS 8 25 Vstoupit do galerie

Podle Deidre Caldbeck jde vizi budoucnosti, kdy uživatelé nebudou nuceni nosit peněženky a všechny své důležité doklady budou mít doslova na dosah ruky, a to na svém zápěstí. Nebude to hned, ale (zejména v USA) se podpora pro elektronické verze osobních dokumentů pomalu ale jistě rozšiřuje. Zatím bude pouze 12 z 50 států oficiálně uznávat elektronické kopie identifikačních dokladů jako legitimní, toto číslo by však mělo růst. Dá se očekávat, že se tato podpora postupně (a pomalu) rozšíří i mimo hranice USA. Zejména nabídne-li Apple solidní a funkční nástroj.

Ve finále však nepůjde jen o dokumenty. V blízké budoucnosti by měly Apple Watch umět i to, co je dnes už běžné u iPhonů – tedy schopnost odemykat zámky, ať už jde o ty ve dveřích, nebo například od automobilů. Cílem Applu je v tomto ohledu i nadále zvyšovat samostatnost hodinek, které by měly být čím dál tím více „standalone“ zařízení, které je čím dál tím méně závislé na svém „mateřském“ iPhonu.