10 nejzajímavějších novinek ve watchOS 8

Jak už to tak bývá zvykem, tak po představení nových verzí operačních systémů strhne většinu pozornosti na sebe především iOS, sekundárně pak macOS. To je ale rozhodně škoda, jelikož mnoho nových a skvělých novinek je prakticky pokaždé k dispozici také ve všech ostatních systémech, které jablečná společnost představí. V minulých dnech a týdnech jsme se na našem magazínu doopravdy věnovali především novému iOS 15 a macOS 12 Monterey, tento zvyk však narušíme tímto článkem, ve kterém se podíváme na 5 nejzajímavějších novinek ve watchOS 8. Vrhněme se tedy přímo na věc.

Změny ve Zprávách

Pokud chcete na vašich Apple Watch odpovědět na nějakou zprávu, tak samozřejmě můžete, a to buď prostřednictvím diktování, anebo díky předpřipraveným frázím a emoji. Pokud si navíc nastavíte anglický jazyk, tak můžete zprávu ručně napsat. Při odpovídání však až doposud bylo možné vybrat pouze jedinou možnost pro odpověď, což bylo omezují. Pokud jste tedy například chtěli z diktování přejít na emoji, nemohli jste. Dobrou zprávou je, že ve watchOS 8 už tohle není žádným problémem. Pro přesun mezi jinými způsoby pro vytvoření odpovědi stačí klepnout v levém či pravém spodním rohu na příslušnou ikonu.

Nový design aplikace Hudba

Jestliže chcete v dnešní době poslouchat hudbu, tak uděláte nejlépe v případě, pokud si předplatíte nějakou hudební streamovací službu. Za měsíční poplatek v podobě několika desetikorun tak získáte miliony různých skladeb, alb, playlistů a často také podcastů – tedy opravdu mnoho obsahu. Mezi dva největší „hráče“ v tomto odvětví patří bezesporu Spotify a Apple Music. Patříte-li mezi předplatitele druhé zmíněné služby a zároveň vlastníte Apple Watch, tak pro vás mám perfektní zprávu. Ve watchOS 8 totiž došlo k přepracování aplikace Hudba, díky čemuž můžete jednoduše přímo z vašeho zápěstí sdílet skladby, alba a playlisty, a to buď v rámci Zpráv či Mailu.

Vzpomínky v aplikaci Fotky

V aplikaci Fotky si na Apple Watch můžete aktuálně zobrazit výběr několika desítek či stovek fotografií, a to z předem vybraného alba. Prohlédnout si na Apple Watch při dlouhé chvíli nějaké fotografie rozhodně není na škodu, každopádně co si budeme – nejedná se o nic extra. Apple se v rámci watchOS 8 rozhodl, že aplikaci Fotky přepracuje. Konkrétně si tak budete moci zobrazit vybrané vzpomínky, doporučené fotografie anebo výběr fotek. Kromě toho bude možné tyto fotografie jednoduše sdílet, a to prostřednictvím aplikace Zprávy či Mail. To se hodí například tehdy, pokud si budete prohlížet nějaké fotografie a narazíte na nějakou, se kterou se budete chtít pochlubit rodině či přátelům.

Soustředění napříč zařízeními

Jestliže nechcete být rušeni, tak si můžete na svých Apple zařízeních aktivovat režim Nerušit. Po jeho aktivaci se kompletně ztlumí veškerá upozornění, což se hodí například v práci či v noci. Režim Nerušit si však nemůžete prakticky žádným způsobem přizpůsobit, tedy kromě času automatické (de)aktivace. V nových systémech Apple současný režim Nerušit přejmenoval na režim Soustředění. V tom si můžete vytvořit hned několik různých režimů, ve kterých je pak možné nastavit, které aplikace se (ne)mají ztišit, stejně tak jako kontakty. Vytvořit si tak můžete třeba režim práce a nastavit, aby vás mohli kontaktovat jen vaši spolupracovníci. Všechny režimy se navíc synchronizují napříč všemi vašimi zařízeními – pokud tedy provedete aktivaci na Apple Watch, tak se režim aktivuje také na iPhonu, iPadu či Macu.

Nová cvičení

Apple Watch je zařízení, díky kterému můžete především jednoduše sledovat vaši aktivitu a popřípadě se můžete nechat motivovat. Pokud se rozhodnete nějakým způsobem cvičit, tak stačí, abyste přešli do aplikace Cvičení a vybrali si takovou aktivitu, kterou zrovna provádíte, a kterou chcete zaznamenat. K dispozici je opravdu nespočet různých aktivit a dobrou zprávou je, že se Apple tento seznam neustále snaží rozšiřovat – a jinak tomu není ani ve watchOS 8. Konkrétně došlo k přidání dvou druhů cvičení, a to Pilates a Tai Chi. Jestliže tedy jednu z těchto aktivit provádíte, tak po vydání veřejné verze watchOS 8 si ji budete schopni zaznamenat.

Aplikace Mindfulness

Součástí watchOS je již po delší dobu aplikace Dýchání. Přesně tato aplikace stojí za denními notifikacemi, které vám připomínají, abyste věnovali pár minut denně dýchání a uklidnili se. Co si budeme nalhávat, většina z nás si tuto notifikaci během pár dní deaktivovalo. Pravdou ale je, že pravidelným dýcháním se doopravdy můžete jednoduše uklidnit. Apple se rozhodl, že ve watchOS 8 bude ještě více dbát na duševní zdraví uživatelů, a tak přišel s aplikací Mindfulness. Součástí této aplikace je tedy dýchání, kromě toho ale můžete využít také nové cvičení Zamyslete se. V rámci tohoto cvičení se budete minutu zamýšlet nad pěknými věcmi.

Vylepšení sledování spánku

Ve watchOS 7 jsme se konečně dočkali možnosti pro sledování spánku pomocí Apple Watch. To znamená, že ke sledování spánku konečně nemusíme využívat aplikace třetí strany, byť tedy nativní možnost pro sledování spánku mnoho funkcí nepřináší. Na druhou stranu je ale fajn, že se jablečná společnost snaží o neustále zlepšování. Ve watchOS 8 se ke spánkovým datům přidává také dechová frekvence, tedy počet nadechnutí při spánku za jednu minutu. Veškerá spánková data najdete přímo v aplikaci Zdraví, kde v Prohlížení stačí otevřít sekci Spánek.

Nová aplikace Kontakty

Pokud chcete pomocí vašich Apple Watch někomu zavolat, tak je nutné, abyste tak učinili prostřednictvím aplikace Telefon. V novém watchOS 8 jsme se však dočkali přidání aplikace Kontakty. Jak už název aplikace napovídá, tak v ní najdete veškeré vaše kontakty. To se bude mimo jiné hodit všem jedincům, kteří sáhnou po Apple Watch s podporou LTE. Hledání kontaktů a jejich vytáčení se tak na jablečných hodinkách stane o mnoho jednodušší. Kromě toho lze aplikaci Kontakty využít tehdy, pokud někomu budete chtít předat telefonní číslo, ale nebudete u sebe zrovna mít iPhone.

Vylepšení Always-On displeje

Jestliže vlastníte Apple Watch Series 5 či Series 6, tak dost možná využíváte funkci Always-On. Díky této funkce zůstane displej vašich jablečných hodinek zapnutý i v případě, že jej zrovna nepoužíváte. Můžete se tak například kdykoliv podívat na čas bez nutnosti toho, abyste hodinky rozsvěcovali. Funkci Always-On samozřejmě podporují také některé aplikace, což se rozhodně hodí. Ve watchOS 8 se seznam aplikací, které Always-On displej podporují, rozšířil. Zmíněnou funkci tak bude nově možné využít s aplikacemi Budíky, Mapy a Minutky. Co se týče aplikace Minutky, tak si v ní nově můžete vytvořit a spustit více než jeden časovač.

Portrétní ciferníky

S příchodem watchOS 8 se pak uživatelé Apple Watch dočkají také nového ciferníku, a to konkrétně takového, který bude zobrazovat portréty. Vyobrazení portrétů na ciferníku bude velmi zajímavé. Pokud se například na portrétu bude nacházet člověk, tak se jeho obličej bude nacházet před aktuálním časem – samozřejmě ale tak, abyste jej mohli správně přečíst. Pozadí portrétu pak samozřejmě bude klasicky v pozadí. Nejedná se bůhvíjak důležitou změnu a ciferníky s portréty asi nebude mnoho uživatelů využívat, i tak se ale jedná o skvělou novinku.