Podívejte se na další skvělý koncept skládacího iPhonu

O skládacích smartphonech se v poslední době už tak nahlas nemluví, což ale neznamená, že se nejedná o líbivé a praktické řešení. Není tajemstvím, že několik patentových přihlášek ohledně skládacího smartphonu vlastní také Apple. Byť to neznamená, že se skládacího iPhonu někdy dočkáme, technologický gigant nad takovým řešením minimálně přemýšlí. Pod tímto odstavcem můžete vidět jeden z mnoha uživatelských konceptů a nutno říct, že nosit něco podobného v kapse by mohlo skutečně stát za to. Jak se vám koncept zamlouvá a co si o skládacích smartphonech myslíte vy?