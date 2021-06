Kuo: AirPods Pro 2 dorazí příští rok

Pokud jste počítali s tím, že se letos kromě třetí generace základních AirPods dočkáme i druhé generace řady Pro, máme pro vás špatnou zprávu. I přesto, že jsme o jejich příchodu slyšeli v uplynulých týdnech od mnoha zdrojů, se nyní zdá, že tomu tak nebude. Svět totiž sužuje krize s komponenty, která má za následek přesunutí jejich odhalení až na příští rok. Tvrdí to alespoň zdroje analytika Ming-Chi Kua pocházející dle všeho přímo z Applu.

Kdy přesně se v roce 2022 AirPods Pro dočkáme sice zdroje zatím netuší, jako nejpravděpodobnější termín se však jeví podzim a některá z Keynotes, kterou nabídne. Právě na podzim totiž uvedl Apple i první generaci těchto sluchátek a je proto vcelku pravděpodobné, že na to bude chtít navázat i tentokrát. Co se pak týče jejich technických specifikací, ty Kuo zatím příliš nezná, ale je přesvědčen o tom, že se Apple rozhodne vydat cestou Beats Studio Buds a tedy z AirPods Pro odstraní jejich nynější nožku. Sluchátka by tak díky tomu měla ještě lépe zapadnout do ucha a zároveň se stanou méně nápadná než jsou nyní, což bude pro mnohé uživatele zcela určitě důvodem ke koupi. Jako již tradičně se pak očekávají zlepšení na poli zvuku, vychytávek typu aktivní potlačení okolního hluku nebo třeba výdrže baterie. Cena by pak měla být zachována na stejné úrovni jako je tomu nyní.