Kryptoměny lidskou řečí: Co je a jak funguje Bitcoin

Komerční sdělení: Bitcoin, stejně jako jiné kryptoměny, vyvolal v roce 2020 velké nadšení. Investuje do nich více lidí než kdykoli předtím, o čemž svědčí nárůst ceny bitcoinů od května 2020 o 470 %. Tento růst je částečně způsoben skutečností, že do hry vstupují noví velcí investoři, kteří doufají, že budou schopni zvýšit svůj kapitál. Jiní jsou obyčejní lidé, kteří chtějí chránit své úspory. Ale každý třetí investor ví o bitcoinech jen velmi málo. Tento rychlý a snadno čitelný průvodce vysvětluje některé principy, které stojí za bitcoinem.

Co je to Bitcoin?

Bitcoin je prostředkem směny a úložištěm hodnoty, stejně jako fiat, jako je dolar nebo libra. Úložiště hodnoty je cokoli, o čem člověk věří, že má hodnotu, která se obvykle vyjadřuje v dolarech. Hodnota něčeho může být také určena jeho kupní silou nebo tím, kolik z něčeho si může koupit. Prostředkem směny je způsob nákupu jakéhokoli produktu nebo služby. Pokud si člověk může koupit auto za jeden bitcoin, byl bitcoin prostředkem použitým k nákupu automobilu.

Hlavní rozdíl mezi bitcoinem a fiat měnou je v tom, že je možné cítit papírové dolary nebo libry. Bitcoiny jsou zcela digitální a nemají žádnou fyzickou podobu. Navíc se spíše těží než tiskne. Těžba bitcoinů nastává, když „těžaři“ používají k ověření transakcí na blockchainu speciální počítače s vysokým výkonem zpracování. Když někdo úspěšně potvrdí transakci, tato osoba obdrží bitcoiny výměnou za službu. Blockchain je jako účetní kniha, kde jsou všechny transakce zaznamenávány v blocích blockchainu. Pokaždé, když se objeví nová transakce, do řetězce se přidá další blok.

Každému uživateli bitcoinu je přidělena jedinečná adresa a každá kryptoměna má specifický klíč. Adresa je identifikátor, který slouží jako místo, kam lze zasílat kryptoměnu. Soukromé klíče jsou formy kryptografie, které držitelům umožňují bezpečný přístup k jejich kryptoměnam a chrání je před zloději online.

Bitcoiny se nakupují a prodávají ve směnárnach za fiat nebo kryptoměnu, ale některé platformy neumožňují použití fiat pro transakce s kryptoměnou. Poprvé kupující kryptoměny by měli najít službu, která poskytuje moznost pro transakcí kryptoměny za fiat.

Jsou směnárny kryptoměn anonymní?

Ne všechny směnárny kryptoměn jsou anonymní a anonymita je jedním z důvodů, proč lidé používají kryptoměny. Výměny jako Coinbase a Kraken mají KYC a různé požadavky na identitu. Na Godex.io však můžete najít směnárnu kryptoměn bez povinné identifikace uživatele. Zde si uživatelé mohou také užít výhody, jako je pevný směnný kurz, příkazy, které jsou zpracovány během 5-30 minut, a přístup ke 201 kryptoměnám.

Kde a jak se bitcoiny používají?

Vzhledem k tomu, že bitcoin je prostředkem směny, lze jej použít v každém obchodě, kde jej obchodník přijímá. Kryptoměny jsou uloženy v programech nebo zařízeních zvaných „peněženky“ a většina, pokud ne každá peněženka, je připojena k mobilní aplikaci, debetní kartě nebo jiné platební metodě.

Prodejci, kteří přijímají bitcoiny, mají někde ve svých firmách QR kódy. Chcete-li utratit coiny, namiřte fotoaparát smartphonu na kód a naskenujte jej. Aplikace odešle platbu obchodníkovi. Pokud používáte debetní kartu připojenou k peněžence, přejeďte kartou. Platba proběhne automaticky.

Jak investovat do Bitcoinů a dalších kryptoměn

Bitcoin není jen prostředkem směny, ale může být také ziskovou investicí díky své vysoké ceně. Dodržováním chytré strategie a znalostí příslušných rizik se můžete stát úspěšným investorem.

Nakupujte nízko a prodávejte vysoko

Prvním pravidlem investování do čehokoli je nákup, když je cena nízká, a prodej, když rychle roste. Nebojte se koupit bitcoiny za zvýhodněnou cenu, protože se bude časem zvyšovat. Když se však cena začne exponenciálně zvyšovat, nezavěšujte se na ni. Dříve či později poklesne a obezřetní investoři by měli vědět, kdy přestat.

Nejlepší způsob, jak zjistit, kdy vstoupit na trh a opustit trh, je čtení zpráv. Publikace jako Coin Telegraph poskytují podrobné pokrytí událostí, které by mohly způsobit růst a pokles cen.

Používejte diverzifikaci portfolia

Stejně jako zlato, i bitcoin je vysoce spekulativní a jeho masivní výprodej může snížit trh. Moudří investoři by neměli investovat vše, co mají, pouze do bitcoinů. To by mohlo znamenat ztrátu všech aktiv. Investujte do jiných kryptoměn a investujte do podílových fondů / zajišťovacích fondů nebo nemovitostí, které mohou chránit vaše aktiva.

Závěrečné myšlenky

Bitcoin je slibná investice, ale člověk si musí předem plně uvědomit, do čeho jde. Prvním pravidlem investování je neinvestovat do něčeho, čemu nerozumíte. Ti, kdo si myslí, že mohou uspět, by to však měli zkusit. Prozkoumejte trh a získejte dostatek znalostí, abyste mohli své finance spravovat moudře.