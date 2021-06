5 skvělých her na iPhone, které se vyplatí (nejen) přes prázdniny zahrát

Léto klepe na dveře, rozjasněná obloha láká k pobytu u vody a slunce příjemně hřeje. Tedy, vlastně ne tak docela. Venku ve skutečnosti panuje úmorné vedro a dusno, nebo naopak prší o sto šest, a tak je chvílemi lepší zalézt domů a zabavit se u nějaké té hry. Právě proto jsme si pro vás připravili 5 her pro iPhone, které byste si měli přes letošní prázdniny zahrát. Jen vás předem varujeme, že neručíme za stovky hodin strávených u obrazovky.

Call of Duty: Mobile

Začněme pravděpodobně největší a nejdostupnější hrou, která je na iPhony aktuálně k dispozici. Řeč je o Call of Duty: Mobile, střílečce, která rozvířila stojaté vody žánru na mobilních platformách a nabídla nejen vynikající a dechberoucí grafickou stránku, ale i hratelnost a funkce srovnatelné se stolními verzemi. Ne nadarmo si tak hru stáhlo několik set milionů hráčů a čísla stále rekordně nabývají. Jedná se navíc o skvělý doplněk k novému dílu Modern Warfare, který nabízí mapy z předchozích dílů, kombinuje to nejlepších z předchůdců a zároveň disponuje intuitivním ovládáním, přizpůsobeným dotykovým displejům. Ani s mikrotransakcemi to vývojáři příliš nepřehnali, a byť si můžete dokoupit kosmetické záležitosti za reálné peníze, na hratelnost to nemá takřka žádný vliv. Potěší také neuvěřitelná zásoba herních módů, cross-platform a neustálé přidávání nového obsahu, který vás u obrazovek udrží pěkně dlouhou dobu. Pokud se vám tedy chce ve frenetické akci poměřit síly s ostatními hráči a nebojíte se kompetitivního režimu, zamiřte na App Store a hru si zdarma stáhněte.

If Found…

Pakliže se vám zachtělo spíše klidnějšího, surrealistického zážitku, pak by vám mohla imponovat nedávno vydaná adventura If Found… Díky svému kreslenému vizuálu a netradičnímu soundtracku vás okamžitě pohltí a především vás budou filozofické myšlenky provázat ještě pěkně dlouho. Příběh se totiž točí okolo dívky a jejího deníku, kam si zapisuje veškeré pocity a vnímání světa okolo. Jen se připravte, že tento titul není pro každého a jeho melancholický podtón může leckoho odradit. Pokud vás však nekonvenční zážitek naopak láká, doporučujeme zamířit na App Store a hru si za 99 korun pořídit.

The Elder Scrolls: Blades

Kdo by neznal legendární sérii The Elder Scrolls, kde se nejde pro ránu mečem daleko a magie je všudypřítomná. Zatímco na počítačích a konzolích hra oslavila již 16 let, mobilní zařízení dosud strádala a na iOS se objevil jednou za čas jen jakýsi pochybný klon, který však ani zdaleka nenabídl podobný zážitek. To se naštěstí změnilo s příchodem The Elder Scrolls: Blades, které vám umožní prozkoumávat svět Skyrimu a objevovat obrovský, přenádherný magický svět. Pokud tedy máte v lásce propracované fantasy a nevadí vám, že tato mobilní hříčka staví na mírně lineárním postupu, ještě před udatným zabitím nějakého draka zamiřte na App Store.

Sky: Children of the Light

Tato stálice je vám jistě již dávno známá, ale přesto si nemůžeme pomoci, a tak jsme ji na seznam nejlepších her zařadili. Sky: Children of Light totiž nabízí téměř dokonalý poměr mezi zábavou a odpočinkem. Uvede vás totiž do nebeského světa, kde limity neexistují a můžete libovolně prozkoumávat až 7 magických světů. Doprovázet vás bude malebná grafická stránka, poklidný hudební doprovod, skvělé ovládání a návyková hratelnost. K průzkumu si navíc můžete přizvat kamaráda a vydat se na pouť společně. Pokud tedy nedáte dopustit na kvalitní dobrodružství v meditativním duchu, zamiřte na App Store, jelikož toto je hra přesně pro vás.

Alto’s Odyssey

Dejme si od FPS žánru na chvíli pauzu a ponořme se do hry, kde hraje prim objevování, odpočinkový zážitek a nádherná vizuální stránka. Alto’s Odyssey totiž kombinuje to nejlepších z her svého žánru, a byť se jedná o poněkud pozapomenutou kategorii runner titulů, i v dnešní době dokáže okouzlit. Kromě nádherných scenérií a podtrhujícího soundtracku hra nabízí ještě plejádu unikátních úrovní, postavy, které si můžete v průběhu odemknout a posunout tak svůj zážitek na vyšší level. Pokud si tedy chcete dát nějakou odpočinkovou jednohubku a máte v lásce runner hry, doporučujeme zamířit na App Store a hru si za příznivých 99 korun pořídit.

